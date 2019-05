Verteidiger Weber muss das Training abbrechen

Die Nati trainierte am Mittwochabend erstmals in ihrem neuen WM-Domizil Kosice, wo sie am Donnerstag-Nachmittag (16.15 Uhr) auf Kanada trifft. Zuvor brachte sie am Vormittag eine fünfstündige Zugreise von Bratislava in den Osten der Slowakei, nahe der ungarischen Grenze hinter sich.

Kosice ist die Geburtsstadt von Tennis-Star Martina Hingis und war 2011 der Spielort der Schweizer Gruppe anlässlich der letzten Hockey-WM in der Slowakei. Damals erreichte die Nati die Viertelfinals nicht. Vom damaligen WM-Team sind aktuell noch Leonardo Genoni, Raphael Diaz, Andres Ambühl und Simon Moser dabei. Diaz erinnert sich zurück: «Hier habe ich mein erstes WM-Tor erzielt.»

Das Training in der Steel-Arena in Kosice abbrechen musste Yannick Weber. Der Verteidiger spürt noch die Folgen des Crosschecks, den ihm am Dienstag im Spiel gegen Tschechien Dimitri Jaskin verpasst hat. «Es war ihm schwindlig, er spürte Symptome einer Hirnerschütterung», erklärte Nati-Trainer Patrick Fischer. «Wir hoffen natürlich, dass es ihm am Donnerstag besser geht, andernfalls spielen wir mit sechs Verteidigern.» Weber wäre nach Janis Moser (Handgelenkverletzung) bereits der zweite Verteidiger, der während der WM ausfallen würde.

(mal)