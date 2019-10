Vier Kilo leichter und ein viel besseres Gefühl

Dominic Nyffeler ist, wenn alles stimmt, sehr gut. In den zwei Jahren beim HC Ajoie war er die Nummer 1, dort hat er an Selbstvertrauen und Klasse gewonnen. Aber Nyffeler ist auch selbstkritisch, er spürt selber, wenn er etwas nicht optimal erledigt hat. Wie zum Beispiel am 21. September im Heimspiel von Kloten gegen Ajoie, seinen ehemaligen Club. Kloten verlor 4:6. «Ich habe nicht versucht, das Spiel zu lesen, sondern ich stellte mich darauf ein, was ich von den Spielern aus der gemeinsamen Zeit in Erinnerung hatte.» Das ist nicht gut gekommen. Und hat ihn in seinem Eindruck bestätigt. Er fühlte sich in der Ausrüstung einfach nicht wohl – er entschloss sich zum Wechsel.

«Ein Goalie braucht Spiele, um besser zu werden.»EHC-Kloten-Goalie Dominic Nyffeler nennt ein Erfolgsrezept, um die Fangqualität zu steigern.

Das war die Wende. Seither kann Kloten in jedem Match auf einen Topgoalie zählen. In allen neun Partien seit der Umstellung (einen Match fehlte er wegen Krankheit) hat er extrem stark gehalten. Fast jeden zweiten Auftritt beendete er ohne Gegentor: gegen Sierre, in Olten, gegen die GCK Lions und am Dienstag dieser Woche in Visp. Diese vier Shutouts sind nur einer weniger als in der gesamten letzten Saison. Zum Ausrüstungswechsel kam hinzu, dass Nyffeler im Sommertraining sein «Kampfgewicht» um vier Kilo senken konnte, «ich fühle mich auf dem Eis viel besser als letzte Saison».

Die Chance für den Aufstieg

Die «Zu-null-Spiele» sind für den Goalie nicht das Wichtigste, bedeutender erscheint ihm der «Save Percentage», der Wert, der darüber Auskunft gibt, wie viel Prozent aller Schüsse ein Torhüter abgewehrt hat. Von den Schlussleuten, die über zehn Partien absolvierten, ist der 27-jährige Nyffeler der beste. Das war schon letzte Saison in Ajoie so, deshalb hat ihn Klotens Sportchef Felix Hollenstein unbedingt verpflichten wollen. Und für «Dodo» wurde der Transfer zur besten Chance, in die National League zu kommen – mit einem Aufstieg. «Clubs aus der National League holen keinen Goalie aus der zweitbesten Liga als ihre Nummer 1.»

Melvin, der um zwei Jahre jüngere Bruder, hat es bei den Lakers zur Nummer 1 gebracht. «Ich weiss, dass ich Talent habe, aber er ist ehrgeiziger als ich», sagt Dominic. Und Melvin hatte vielleicht auch den geradlinigeren Weg. Er wurde in der GCK/ZSC-Organisation nach oben «durchgeschleust», er kam schon als 20-Jähriger zu seinen ersten Spielen in der NLA. Dominic sah in Kloten keinen Weg, Fabio Haller stand vor ihm. Deshalb wechselte er 2009 nach Winterthur, Rapperswil – und schliesslich 2012 nach Basel in die NLB. Er spielte nie an einer Junioren-WM. Ein Jahr in der kanadischen Junioren-Liga GMHL bei den Bradford Rattlers nützte er vor allem als Sprachaufenthalt, danach schloss er sich dem HC Thurgau, dann Olten an. «Ein Goalie braucht Spiele, um besser zu werden», sagt Dominic. Er musste sich den Job meistens teilen, bis er zu Ajoie kam.

Die 60 und die 68

Melvin, der auch einige Spiele für Kloten in der NLA absolviert hat, trägt als Rückennummer die 60, das Geburtsjahr des Vaters. Dominic die 68, das Geburtsjahr der Mutter. Die Brüder interessieren sich sehr für die Karriere des andern. «Melvin verfolgt meine Spiele, ich seine.» Und nicht selten kommt auch eine SMS. Mit Inhalten wie: «Dem Verteidiger hätte ich schon lange gesagt, dass er da weg soll!» Die Zusammenarbeit des Goalies mit den Vorderleuten ist extrem wichtig. «Ich habe es gerne, wenn ich mich auf den Schuss konzentrieren kann, und sie den Rest erledigen», sagt Dominic. «Und wenn es ums Blocken von Schüssen geht, dann sollen sie gerne die Pucks blockieren, die zu 100 Prozent auf ihren Körper gehen.» Aber sonst ist ihm die Sache überlassen. Nicht dass nahe am Tor ein eigener Spieler seinen Goalie mit einem Ablenker überrascht.

Einen Goalietrainer im Club hatte Dominic Nyffeler bisher sehr selten. Mit dem früheren Meistergoalie Reto Pavoni steht ihm in Kloten ein erfahrener Mann zur Seite. «Er ist mir vor allem eine mentale Unterstützung. Wenn ich ein Tor kassiert habe, weiss ich ja meistens selber, weshalb. Er schaut sich alles an, ich kriege Videozusammenschnitte.»

Die Rückkehr nach Kloten hat sich bisher für den Goalie wie auch für den Club zu einer höchst erfreulichen Angelegenheit entwickelt.