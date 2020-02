Vom Vorzeige-Aussenseiter zum Problemfall

Es ist schwierig, jemanden zu finden, der diesen Spruch nicht kennt. «Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen: Man weiss nie, was man kriegt», sagt – ­natürlich – Forrest Gump. Doch was hat die Kultfigur aus dem Hollywood-Blockbuster mit den SCL Tigers zu tun? Die Antwort liefert Pascal Berger. Der Langnauer Captain erzählt, wie er sich jüngst mit Bekannten unterhalten habe, «Eishockey-affinen Leuten», wie er präzisiert. Er wollte wissen, wie sie die Leistungen des Teams einschätzen. «Sie sagten mir: Bei euch wissen wir nie, was wir bekommen. Und ich gebe ihnen recht.»

Von brillant bis miserabel liegt bei den SCL Tigers grundsätzlich alles drin, nicht selten auch innerhalb einer Partie. Beispiele gefällig? Am 5. Januar führten die SCL Tigers in Freiburg 2:0, 3:1 und 4:2 – und verloren 4:5 nach Verlängerung. Vor der Nationalmannschaftspause spielten sie gegen Biel (2:0) und Bern (2:3) gut bis sehr gut, hätten mit etwas mehr Fortüne und Kaltblütigkeit durchaus sechs Punkte gegen die Kantonsrivalen holen können. Dann gastierten sie am Dienstag in Rapperswil-Jona. 0:3 stand es nach fünf Minuten, 3:7 am Ende. «Wir sahen aus wie ein Team, das nicht bereit ist», sagt Trainer Heinz Ehlers. Was ihn überrascht, weil die Mannschaft im Vorfeld sehr gut trainiert hatte.

Die Disziplin ist weg

Überzeugten die SCL Tigers vor dem Jahreswechsel noch, sind sie 2020 das schwächste Team der National League. Nur 4 von 13 Partien konnten sie gewinnen, sie bringen es lediglich auf 1 Punkt pro Spiel. Die fünf Punkte Vorsprung auf den Strich, welche die Langnauer nach dem 3:2-Sieg in der Overtime am 2. Januar in Zürich vorwiesen, sind mittlerweile zu einem Zähler Differenz geworden. «Dabei machen wir eigentlich nichts anders», sagt Federico Lardi. «Aber wenn du nicht punktest, willst du es im nächsten Spiel besonders gut machen, und dann unterlaufen dir oft mehr Fehler.» Ehlers erwähnt derweil die diversen Verletzungen, welche Langnauer Spieler bekundeten. «Einige mussten deswegen sehr viel spielen, sie wurden müde, weil wir im Januar ein hartes Programm hatten.»

Das grösste Problem aber ist die Disziplin. Die Langnauer kassieren viel zu viele Strafen – und weil sich ihr Boxplay innerhalb von wenigen Monaten vom stärksten zum schwächsten der Liga entwickelte, hat das entsprechende Konsequenzen. Gerade dieser Fakt überrascht doch einigermassen. Weil Disziplin und defensive Ordnung an und für sich das A und O einer von Heinz Ehlers trainierten Mannschaft sind. Mit diesen Tugenden jedenfalls schaffte der Aussenseiter letzte Saison die Playoff-Qualifikation. Nun haben die SCL Tigers seit dem Jahreswechsel viermal mit mindestens vier Toren Differenz verloren. Berger erwähnt dabei den Torhüter Punnenovs, um die Diskrepanz zu demonstrieren: «Ivars spielt eine sehr gute Saison, trotzdem kassieren wir sehr viele Tore. Das sagt einiges aus.»

Auf und Ab gegen den ZSC

Die Langnauer wissen also an und für sich, wo sie den Hebel ansetzen müssen. Nur läuft ihnen dafür die Zeit davon. Am Dienstag sind sie erstmals seit dem 15. November unter den Strich gerutscht. Sieben Runden verbleiben für die Emmentaler noch, den Negativtrend abzuwenden. Ehlers sagt kurz und knapp: «Ich mag im Moment den Blick auf die Tabelle nicht.» Wobei die Langnauer gut daran tun, den Blick nicht nur nach oben zu richten, wo Gottéron lediglich mit einem Zähler Vorsprung auf Rang 8 liegt. Denn Ambri (11.) ist ebenso nur einen Zähler entfernt.

«Wir wissen, dass es in beide Richtungen gehen kann», hält Berger fest. Und so appelliert der Captain vor dem Schlussspurt dafür, sich auf die Basis zurückzubesinnen. «Und das bedeutet bei uns: defensiv sauber spielen. Das können wir. Tun wir das, dann werden wir vorne auch unsere Chancen erhalten.» Heute empfängt Langnau die ZSC Lions. Die Rencontres gegen die Zürcher stehen in dieser Saison exemplarisch für das Auf und Ab der Emmentaler. Eine Woche nach dem überraschenden Erfolg im Hallenstadion unterlagen sie dem ZSC zweimal in Folge 1:6. So ist das mit einer Schachtel Pralinen – und den SCL Tigers.