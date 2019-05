«Wenn ich etwas mache, dann richtig»

Der Nachname Tresch weckt ­Erinnerungen an den Urner Skirennfahrer Walter Tresch. Und Rolf Tresch hat tatsächlich auch Urner Wurzeln. Sein Sport aber war der Fussball. Erst später kam der 46-Jährige zum Eishockey und zum EHC Kloten, bei dem er seit drei Jahren Sponsor und ­Logenbesitzer ist – und seit dem 29. April nun Präsident. Das muss zwar an der Generalversammlung noch bestätigt werden, aber das ist mit den Aktien, die von Vorgänger Lehmann im Ver­waltungsrat übernommen und verteilt worden sind, nur noch reine Formsache.

Tresch hat eine klare Vorstellung von seinem Engagement bei Kloten: «Nicht der Präsident, nicht die Finanzen, sondern der Sport soll im Vordergrund stehen. Wir haben ein Team zusammen, mit dem der EHC Kloten wieder Erfolg haben kann, wir befinden uns auf dem richtigen Weg», sagt er. Tresch hat das Konzept der breiten Abstützung durch einen Verwaltungsrat und die Gruppe von Freunden überzeugt, «das bringt Ruhe rein. Natürlich wird es das Mäzenatentum weiterhin geben, aber ein Modell wie unseres wird in vielen Vereinen die Zukunft sein.» Die Anfrage, ob er sich im EHC Kloten engagieren wolle, kam im Sommer 2018. Nach Weihnachten entschied er sich, die neue Herausforderung anzunehmen. Was bedingte, dass er sein Amt als Präsident des FC Ägeri, der in der 2. Liga interregional spielt, niederlegen würde. «Präsident des FC und gleichzeitig Präsident des EHC, das geht nicht. Denn wenn ich etwas mache, dann ­mache ich es richtig.» Am 9. März trat er im Fussballclub zurück.

Treue Fangemeinschaft

Was ihn in Kloten neben dem Konzept und der Nachwuchs­förderung überzeugt hat: «Eine so treue Fangemeinschaft habe ich noch selten gesehen. Trotz des Abstiegs haben die Anhänger zu uns gehalten.» Er sagt im Namen des Verwaltungsrats nicht nur einfach für die Fans, sondern aus Überzeugung: «Kloten kann und will aufsteigen. Wir benötigen dazu Demut, Ruhe und Geduld. Wir dürfen mit breiter Brust dastehen.» Aber nicht so wie nach dem Abstieg, als man gedacht habe, dass alles automatisch gut komme.

In den gut zwei Monaten seit dem Saisonende hat der EHC Kloten nach aussen hin zwar kaum stattgefunden, gearbeitet worden aber ist viel. Nun geht es darum, in der Öffentlichkeit ­Versäumtes nachzuholen. 4000 Saisonkarten will Kloten für die nächste Saison verkaufen. (Zürcher Regionalzeitungen)