Wenn vier Penaltyschützen treffen

In Pruntrut wird gebaut, die Patinoire Voyeboeuf erhält ein neues Kleid und ein zweites Eisfeld. Die Pressetribüne, seit 1973 hinter dem einen Tor aufgebaut, ist verschwunden, die Medienleute sehen nun sogar etwas mehr vom Spiel. Doch die Leidenschaft, mit der die Anhänger ihre Mannschaft zum Sieg treiben wollen, ist ungebrochen. Das hat vor einer Woche im Cup zum Sieg nach Verlängerung über Lausanne gereicht. Gestern aber reichte es nur zu einer Aufholjagd und einer kurzen Hoffnung auf drei Punkte gegen Kloten. Dann aber glich Romano Lemm nach 59:18 in Überzahl (und ohne Goalie Nyffeler) zum 3:3 aus. Lemm vergab in der Verlängerung eine Überzahl-Chance. Aber nachher war er dann einer der vier Schützen, die alle im Penaltyschiessen trafen. Faille machte den Anfang, esfolgten Lemm und Figren. Ajoie versuchte alles und wollte Marco Lehmann mit einem Goaliewechsel von Wolf zu Aebi nervös machen - vergebens. Auch Lehmann traf, für Ajoie hatte Devos verschossen, davor hatte Klotens Goalie Nyffeler Frossard gestoppt.

Mit einem Sieg nach 60 Minuten hätte Kloten Platz 1 in der Swiss League übernommen. So behielt Ajoie, das im achten Heimspiel erst die zweite Niederlage kassierte, seine Leaderposition mit einem Punkt Vorsprung auf den gestrigen Sieger. Doch Kloten kann damit leben, dass es nur zwei Punkte gab. Es war immerhin der siebte Sieg in Folge, und in den letzten vier Partien gegen die Topteams Thurgau, in Visp, gegen Langenthal und nun Ajoie hiess der Sieger stets Kloten.

Premiere in Pruntrut

Dazu war es der erste Erfolg in Pruntrut in der Swiss League. Letzte Saison hatte Kloten 2:4 und 0:5 verloren. Dieses Mal sah es lange sehr gut aus - ähnlich wie beim andern Gastspiel Klotens im Jura. Damals hatte der EHC in La Chaux-de-Fonds nach 20 Minuten 2:0 geführt, gestern lag er nach dem ersten Drittel auch in Pruntrut 2:0 vorne. Éric Faille hatte Kloten mit seinem zehnten Saisontor 1:0 in Führung gebracht, er erwischte Ajoie im ersten Powerplay. Und danach leitete er im ersten Klotener Überzahlspiel das 2:0 mit einem Querpass auf Figren ein, der spielte vors Tor, wo Marco Lehmann perfekt ablenkte. Forget im ersten und Lehmann zweimal im zweiten Abschnitt hatten Chancen auf das 3:0, die sie alle nicht nutzten. Deshalb bekam Ajoie eine zweite Luft.

Auch darum sah es lange nach einer ähnlichen Wende wie in La Chaux-de-Fonds aus, wo Kloten noch als Verlierer vom Eis gegangen war. Das Publikum schrie und tobte, die Schiedsrichter gingen mit und schwächten mit einigen Entscheidungen, die einfach nicht korrekt waren, das Spiel der Gäste. Sturny musste für 10 Minuten auf die Bank, später Marchon ebenfalls. Dazu wurde Kindschi von einem Puck im Gesicht getroffen, er fiel nach 21 Minuten aus. Das alles führte zu einem unguten zweiten Klotener Drittel, in dem einige Verteidiger dem mentalen Druck nicht immer standhalten konnten. Ajoie glich aus. Und Ajoie ging nach 51 Minuten durch Hazen in Führung. Doch es blieb der einzige Treffer des einen Kanadiers auf Vorarbeit des zweiten (Devos). Denn irgendwann waren auch die Herren, die Skorerpunkt um Skorerpunkt holen, müde. Wenn Coach Sheehan sie weiter so forciert, wird auch diese Saison in einer Enttäuschung enden.

Kloten ist in dieser Hinsicht viel besser unterwegs und hat nun sieben Partien in Folge für sich entschieden. «Mit elf von zwölf möglichen Punkten aus den letzten vier Spielen kann ich leben», sagte Trainer Per Hanberg. Er hatte kurz vor Matchbeginn noch eine Umstellung vornehmen müssen, da Steve Kellenberger nicht mittun konnte. «Und auch das Geschehen im zweiten Drittel hat uns ein bisschen durcheinandergebracht.» Dass dann gleich vier Penaltyschützen tragen und der fünfte gar nicht mehr anzutreten hatte, amüsierte ihn. «Ich habe bei der Auswahl der Schützen auch lange überlegt.» Wer halt in letzter Minute ein verloren geglaubtes Spiel noch in die Verlängerung zwingt, der ist im psychologischen Vorteil und im Hoch.