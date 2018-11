Wer folgt auf Arno Del Curto?

Wenigstens heute Freitag gegen Servette und am Samstag in Bern wird Michel Riesen beim HC Davos als Cheftrainer an der Bande stehen. Der langjährige HCD-Stürmer coachte bisher die Elite-Junioren, soll aber baldmöglichst durch einen Mann ersetzt werden, der den Zweitletzten der National League bis Saisonende führt.

Die Frage ist also: Wer wird Nachfolger von Del Curtos Nachfolger? Ein mit dem besonderen Davoser Klima Vertrauter? Einer, der wenigstens das Schweizer Eishockey gut kennt? Einer aus dem Ausland, der ganz unbelastet beim Traditionsverein einsteigen kann? Ein klassischer Nothelfer? Oder doch einer, der schon die Clubpolitik der Zukunft verkörpert und übers Saisonende hinaus bleiben könnte?

Was aber ist genau die Clubpolitik der Zukunft, und wer setzt sie um? Im Moment hat diese Rolle Sportchef René Müller. Der amtet interimistisch im Doppelamt als Riesens Assistent, steht aber mit Trainersuche, Vertragsverhandlungen und Transfers schon vor Herausforderungen genug. Müllers Doppelamt ist ein Grund mehr, baldmöglichst einen festen Del-Curto-Nachfolger zu installieren.

(phm)