Wieder nur ein Punkt für den EHCW

0:2 gegen Visp – 4:5 nach Verlängerung. 0:2 gegen Olten – 4:5 nach Verlängerung. Und gestern nun 0:3 gegen Thurgau – und 3:4-nach dem Penaltyschiessen. Der EHC Winterthur zeigt fast Match für Match ein grosses Herz, aber er nimmt den Lohn dafür nicht in Empfang. Immerhin muss man sagen: In der Overtime verhielten sich die Winterthurer besser als auch schon. Viermal in Folge hatten sie die Verlängerung verloren. Gestern nicht, obwohl Thurgau da schon nahe am Sieg war. Doch Jaedon Descheneau verschoss einen Penalty.

Thurgau mit besseren Nerven

Im eigentlichen Penaltyschiessen hatten die Thurgauer dann die bessseren Nerven: Lars Neher und Descheneau verwerteten gleich die ersten beiden Schüsse. Für den EHCW scheiterten nacheinander Anton Ranov, Kevin Bozon, Tim Wieser und Marek Zagrapan. Vier übrigens, die in den 65 Minuten davor positiv in Erscheinung getreten waren.

Der EHCW zeigte auch gestern wieder zwei Gesichter. Er begann zwar ordentlich, verlor aber nach den ersten zehn Minuten immer mehr die Linie und war zwischendurch völlig von der Rolle. Nach gut zwölf Minuten führte Thurgau 2:0, und EHCW Trainer Michel Zeiter musste erste Massnahmen ergreifen: Er nahm sein Timeout und im Tor musste Andrin Seifert wieder Remo Oehninger Platz machen, für den eigentlich eine Pause vorgesehen gewesen war.

Der EHCW stabilisierte sich zwar, musste anfangs zweites Drittel aber das 0:3 durch Patrick Brändli hinnehmen. Sekunden vorher hatte Wieser das 1:2 auf dem Stock gehabt. Zeiter nahm im zweiten Drittel wie schon in Olten eine weitere Änderung vor: Zagrapan stürmte an der Seite Adi Wichsers, und tatsächlich: Das andere Gesicht der Winterthurer kam zum Vorschein. Sie entwickelten mehr Druck und kamen zurück ins Spiel, allerdings unter grossem Kraftaufwand. Die junge vierte Linie kam kaum zum Einsatz. Dennoch: Nur gut eine Minute nach dem 0:3 verkürzte Luca Homberger auf 1:3, 78 weitere Sekunden verstrichen, ehe Wieser das 2:3 erzielte. Die Winterthurer waren wieder im Geschäft.

Wieder Ablenker Zagrapans

Gut war, dass sie darauf den Ausgleich nicht um jeden Preis erzwingen wollten, sondern mit Geduld suchten. In den Minuten nach dem 2:3 schien das 3:3 zwar möglich, aber Thurgau erholte sich zusehends, kassierte weniger Strafen und im Schlussdrittel hätte die Partie auf beide Seiten kippen können. Der Thurgauer Michael Loosli tauchte zweimal alleine vor Oehninger auf, fand im Winterthurer Routinier aber seinen Meister. Für den EHCW traf Ranov nur den Pfosten, Wichser und Staiger verfehlten die Scheibe in bester Position. Zagrapans Ausgleich in der 55. Minute – wie schon zwei Tage vorher erzielte er das Tor mit einem Ablenker – war dann aber doch hoch verdient.

In den letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit hatte der EHCW die Möglichkeit, sich den Sieg im Powerplay zu holen. Aber da fehlte auch die Kraft, um das möglich zu machen. Vor drei Wochen hatten die Thurgauer in Winterthur einen 0:5-Rückstand preisgegeben und in der Verlängerung 5:6 verloren. Diesmal konnten sie ein 3:0 nicht halten, revanchierten sich am Ende aber doch für jene Niederlage.

Der EHCW bestritt sein viertes Spiel innert acht Tagen, und das nächste ist bereits morgen Sonntag (17.30 Uhr) in Langenthal angesetzt. Zudem mussten die besten Kräfte forciert werden. Zu hoffen ist, dass dafür nicht irgendwann ein Preis bezahlt werden muss.

Immer noch auf Rang 6

Immerhin: Einen Punkt hat der EHCW wieder geholt. Deshalb liegt er immer noch auf Rang 6, allerdings mit zwei Spielen mehr als die folgenden Teams. Der Vorsprung auf Platz 9 und die GCK Lions, die ebenfalls schon zehnmal gespielt haben, beträgt nur zwei Punkte. Den Rang über dem Strich zu halten muss das Ziel des EHCW für die nächsten Spiele sein. Dazu brauchts nach nun sieben Niederlagen hintereinander wieder mal einen Sieg, am besten nach 60 Minuten. In Langenthal, gegen das der EHCW noch nie gewonnen hat, wird das schwer zu realisieren sein. (Der Landbote)