«Zwei, die den Unterschied ausmachen können»

Felix Hollenstein, wie haben Sie das Out im Viertelfinal verdaut? Fanden Sie in der Nacht auf Montag überhaupt Schlaf?

Auf der Fahrt von Langenthal nach Hause ginge mir schon einiges durch den Kopf. Geschlafen habe ich, aber nicht viel. Ich bin relativ früh aufgestanden. All das aufzuarbeiten, die Analyse der Saison, das braucht noch ein bisschen Zeit.

Welche Gedanken gingen Ihnen am Sonntag durch den Kopf?

Während des Spiels waren das frühe 0:1 und das 0:2 ein Schock. Nachher ging es darum, die Spieler positiv zu unterstützen. Auf dem Nachhauseweg habe ich noch einmal die ganze Saison Revue passieren lassen. Was war richtig, was war falsch – was waren die Ursachen für das Scheitern. Das herauszufinden, ist auch der Auftrag von mir als Sportchef und anderen involvierten Personen.

Differenzierte Analysen benötigen Zeit, aber Sie können sicher schon etwas dazu sagen, warum Kloten im Playoff trotz des Auftaktsieges – der erst noch auswärts zustande gekommen ist – so zusammengebrochen ist.

Es sind einige Sachen. Da war die Ineffizienz im Abschluss. Dass wir die Heimspiele 0:3 und 0:6 verloren haben, sagt einiges aus. Wir hatten zwar mehr Schüsse als der Gegner, aber es waren Schüsse, die zu einfach zu behändigen waren. Es gehört zum Sport, mit Druck umgehen zu können. Die Verunsicherung bei den Spielern wurde immer grösser. Siegen ohne erzieltes Tor ist nicht möglich. Der Wille war da, aber vor dem gegnerischen Tor habe ich die Coolness vermisst.

Wann haben Sie zum ersten Mal gedacht, dass die Playoffserie ungut ausgehen könnte?

Ich habe lange daran geglaubt, dass wir es schaffen können. Im Playoff kann ein Spiel schnell kehren, es braucht einzig das berühmte Momentum. Disziplin und Powerplay sind wichtige Faktoren im Playoff, beides war nicht gut genug.

Kloten spielte seit dem Jahreswechsel nicht mehr gut, sondern mit ganz wenigen Ausnahmen nur noch durchschnittlich. Die letzten Partien vor dem Playoff waren sogar richtig schlecht. Was waren die Gründe dafür?

Im Januar sind wir schlecht gestartet, die Korrektur aber ist dann erfolgt. Ja, die letzten Spiele vor Playoff-Start waren nicht gut, wir haben das Heimrecht verspielt. Das wäre nicht so schlimm gewesen, Hauptsache ist, dass man im Playoff gut ist. Das waren wir nicht. Was wir uns im Dezember mit guten Auftritten erarbeitet haben, haben wir vor den Playoffs vergeben. Auch die Spieler müssen ihren Beitrag leisten, um zu gewinnen. Da hätte ich mehr erwartet.

Sie bauen bereits am Team für die nächste Saison. Welche Elemente wollen Sie unbedingt hereinbringen - oder anders gefragt: Welcher Spielertyp fehlte Kloten in der eben abgelaufenen Saison?

Mit Dominic Nyffeler kommt ein guter Schweizer Goalie, mit Simon Kindschi und David Stämpfli stossen zwei robuste und kompakte Verteidiger zu uns. Dominic Forget hat eine Schweizer Lizenz. Dazu will ich zwei Ausländer holen, die Speed, Power und Leadership bringen, zwei, die den Unterschied ausmachen können. Und ich will unbedingt ein bis zwei weitere junge Spieler einbauen.

Kann Stürmer Dominic Forget, der 38 Jahre alt ist, der Mannschaft wirklich etwas bringen?

Ja, ich bin überzeugt, er kann auch den Jungen helfen. Er ist ein Musterprofi in Topverfassung. In 543 NLB-Partien erzielte er 790 Skorerpunkte, auch in der Asia-League kommt er auf mehr als einen Punkt pro Spiel. Und er ist wirklich fit.

Sie benötigen auch einen neuen Trainer. Wie sieht es diesbezüglich aus?

Wir werden wohl noch einige Tage oder Wochen den Markt sondieren, sei es bei den Ausländern oder Schweizern. Einige Kandidaten haben sich bereits gemeldet. Ob es ein Schweizer oder Ausländer wird, kann ich jetzt noch nicht sagen.

Kann Kloten im nächsten Jahr ein Team stellen, das im Playoff und mit Blick auf eine mögliche Rückkehr in die National League eine Hauptrolle spielen kann?

Mit den getätigten Transfers und den neuen jungen Spielern bin ich überzeugt davon, dass wir eine Truppe zusammen haben, die diesen Ansprüchen entspricht. Ich bin sehr, sehr beeindruckt gewesen, wie die Klotener Fans hinter uns gestanden sind. Ich hoffe, dass wir ihnen in der nächsten Saison etwas zurückgeben können.

