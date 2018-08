Sie sorgten mit ihrem Silber-Lauf für den erstaunlichsten und letzten Schweizer Exploit an der EM in Berlin und die vierte Medaille. Wie haben Sie die ersten Stunden nach ihrem bedeutendsten Karriereerfolg erlebt?

Fabienne Schlumpf: Aufwühlend, beglückend, bereichernd. Im Athletenhotel gab es nach der Rückkehr aus dem Stadion einen coolen Empfang. Ich habe zu realisieren versucht und zu verarbeiten begonnen. Immer wieder bin ich das grossartige Rennen durchgegangen. Ich traf viele Leute und erzählte, wie ich die siebeneinhalb Bahnrunden erlebte. Und meine Familie, die Freunde berichteten mir, wie es ihnen ergangen ist. Sie sind so zahlreich vor Ort gewesen wie noch nirgends. Sie unterstützen mich grossartig.

Haben Sie in der Nacht danach überhaupt geschlafen?

Ja, etwa drei Stunden. Zu schlafen versucht, wäre treffender. Es ging kaum. Die Gedanken liessen sich nicht abschalten. Die Ehrenrunde, die Siegerehrung, die vielen Interviews mit den Medien und natürlich das Rennen selber, immer wieder erinnerte ich mich zurück. Ich war müde und doch nicht müde.

Sehr emotionale Stunden also?

Ja, es war einer meiner schönsten Augenblicke meines Lebens. Ein Traum ist wahr geworden. Ich habe alles genossen, aufgesaugt und zu speichern versucht.

Können Sie das Rennen nochmals durchgehen?

Gerne. Es glückte nach Plan. Ich wollte den Vorlauf (Schlumpf gewann diesen souverän; Red.) kopieren und aktiv laufen. Ich wollte das Rennen gestalten. Und ich strebte ein schnelles Rennen an. Die Führungsarbeit war deshalb kein Muss, sondern gewollt. So konnte ich meinen Rhythmus laufen, die Hindernisse voll konzentriert, ungestört und mit der eingeübten Technik bewältigen. Laufe ich im Feld, fällt es mir viel schwerer, dies zu realisieren, auch wegen meiner Grösse.

Hatten Sie keine Angst, zu früh, zu viel Energie liegen zu lassen?

Nein. Wenn ich am Limit laufe und alles versuche, kann ich mir hinterher nichts vorwerfen. Und ich war derart fokussiert und konzentriert. Ich lief im Augenblick: die Bahn, die Hindernisse, der Wassergraben – und das vor einer grandiosen Kulisse.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie beim letzten Wassergraben von Gesa-Felicitas Krause überholt wurden?

Das war einfach so. Ich sagte mir nur: Fabienne, renn so schnell du kannst ins Ziel!

Das taten Sie. Mit 9:22,29 Minuten verpassten Sie Ihren Schweizer Rekord vom letzten Jahr lediglich um 94 Hundertstelsekunden.

Das ist nebensächlich. Und: ich habe Silber gewonnen und nicht Gold verloren.

Auch, weil die Vorbereitung wegen Ihrer muskulären Problemen im Bein bis im Juni beeinträchtigt gewesen war?

Das waren schwierige Wochen. Die Ungewissheit nagte am Selbstvertrauen, an der Gelassenheit. Techniktraining mit den Hürden war wochenlang nicht möglich. Umso mehr freut es mich nun, wie gut ich technisch gelaufen bin. Es glückte mir und Michi (dem Coach und Lebenspartner, Red.) das vorher Eingeschulte hervorzuholen und abzurufen. Die letzten sieben Wochen verliefen wunschgemäss. Die riesige Freude und die vielen Tränen, die ich vergoss, sehe ich vor diesem Hintergrund.

Wie geht es nun weiter?

Die Planung war auf diesen 12. August ausgerichtet. Sie ging vollumfänglich auf. Jetzt ist vieles offen. Klar ist, dass ich nächsten Samstag beim Meeting in Regensdorf über 1500 m laufe. Viele Rennen werden nicht mehr folgen. Eher verabschiede ich mich bald in die Trainingspause. Diese will ich nutzen, um mit Michi vorwärts zu schauen, neue Ziele zu definieren. (Zürichsee-Zeitung)