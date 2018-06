Mathys lässt sich nicht beirren

Und wieder einmal liess er die Routine spielen. «Dieses Rennen dauert noch lange», sagte sich der 31-Jährige, als er sich mit seiner Position nach wenigen Metern des Meisterschaftsrennens auf die Kreuzegg im Toggenburg konfrontiert sah. Die Favoriten Stefan und Daniel Lustenberger, Fabian Downs und der Vorjahresmeister Jonathan Schmid drückten mächtig aufs Tempo. Christian Mathys drohte, den Anschluss zu verlieren. Er liess es geschehen. «Vorsicht», schoss es ihm durch den Kopf, «ja nicht das Pulver bereits in den ersten fünf Minuten verschiessen.»Seine Weitsicht zahlte sich aus. Nach rund anderthalb Kilometer schloss er zur Spitze auf. Wenig später übernahm er die Führung. Noch im ersten Streckendrittel vermochte ihm niemand mehr zu folgen. «Es war eine anspruchsvolle und auf mich zugeschnittene Strecke», bemerkt der Langstreckler und wies dabei auf die steilen Aufstiege, die Abwärtspartien und jene Abschnitte mit nur wenig Steigung hin.

Doch wirklich sicher war sich Mathys seiner Sache lange nicht: «Vor einem Jahr überholte mich Schmid auch erst im Steilaufstieg», lautet seine Begründung. 2017 schwebte als ständige ­Warnung mit. Sein Vorsprung aber gab ihm im steilsten Teil des Schlussabschnitts die nötige ­Ruhe. Mathys wandte dabei eine ungewöhnliche Strategie an: «Ich zählte zwischen zwei Zuschauerstandorten die Sekunden und verglich diese.» Dabei stellte er fest, dass der Vorsprung anwächst. Und wie tat er dies konkret? Schaute er retour? Mathys schüttelt den Kopf: «Nein, Ich orientierte mich am Klatschen des Publikums und verglich die Differenzen.»

Bereits auf den letzten drei der insgesamt 11,6 km langen und mit 860 Höhenmetern garnierten Strecke war sich Mathys seines vierten Berglauf-Titels sicher. Schmid nahm sich dabei selber aus dem Rennen: Weil er von der Strecke abkam und eine Zusatzschlaufe lief, kam er nicht über Rang 50 hinaus.

Jetlag ohne Folgen

Mit steilen Berglaufstrecken an seinem Wohnort Bülach hat sich der Swiss-Pilot gezielt auf das Rennen vorbereitet: in Bülach selber, an der Lägern in Wettingen sowie auf dem Laufband. Ebenso ging er im Vorfeld die Strecke besichtigen. Und Ma­thys spürte die Fortschritte nach einem zweiwöchigen Ferientrainingslager. Da konnte ihn auch sein Arbeitsplan nicht aus der Ruhe bringen.

Mitte letzter Woche nämlich weilte Mathys berufsbedingt zwei Tage in Shanghai. Den Schlafrhythmus fand er anschliessend nicht wieder. «Aber offenbar konnte ich das Schlafmanko wegstecken», sagt er. Er nahm in Kauf, dass es auch hätte schiefgehen können. Denn der Berglauf in Bütschwil war mehr ein Vorgeschmack auf seinen persönlichen Saisonhöhepunkt, die Berglauf-Europameisterschaft von Anfang Juli in Skopje. «Dann will ich eine Topleistung abliefern und herausfinden, ob ich um die Medaillen mitlaufen kann.» Die Qualifikation war für Mathys jedenfalls keine grosse Hürde. (Zürcher Unterländer)