Schlumpfs Glaube an die Chance

Für zahlreiche Athleten sind die Europameisterschaften bereits zu Ende, bevor sich Fabienne Schlumpf überhaupt Richtung Wettkampfort aufgemacht hat. 18 Entscheidungen sind bis Mittwoch gefallen. Dem Tag, an dem die in Wetzikon wohnhafte in der deutschen Hauptstadt eingetroffen ist. Das Kribbeln vor der EM ist bei der 27-Jährigen noch immer intensiv, auch wenn es sich anders anfühlt als bei ihrer Premiere an einem Grossanlass.

Das ist nicht weiter verwunderlich, schliesslich gehört die grossgewachsene Läuferin, die in Berlin in ihrer Spezialdisziplin über 3000 m Steeple am Start steht, längst zu den erfahrenen Schweizer Athletinnen. Mit Ausnahme der WM 2015, auf die sie wegen Überlastungssymptomen verzichtete, war sie in den vergangenen fünf Jahren an allen internationalen Grossanlässen dabei. Die relativ späte Anreise nach Berlin – am Freitag steht ihr Vorlauf auf dem Programm – kann sich die Athletin der TG Hütten erlauben. Sie weiss genau, was sie erwartet, kennt all die Abläufe. «Das gibt mir Sicherheit.»

Die Probleme nach dem Hoch

An ihrem schon vor langer Zeit definierten Ziel, eine Medaille gewinnen zu wollen, hält Schlumpf fest. «Ich finde, ich muss davon nicht abrücken. Auch wenn es nicht einfach wird», sagt sie mit einem Blick auf die vergangenen Monate. Die Oberländerin hat eine Saison hinter sich, die anders als das Traumjahr 2017, nicht störungsfrei verlaufen ist. Im März sorgte sie an der Halbmarathon-WM in Valencia noch mit einer vorzüglichen Leistung für ein erstes Ausrufezeichen. Danach aber musste sich die vielseitige Athletin erstmals überhaupt mit einer Verletzung herumschlagen. Eine Sehnenentzündung am Fuss zwang sie zur Laufpause und Alternativtraining. Und kaum war die Sehnenentzündung verheilt, behinderten Schlumpf muskuläre Probleme im Oberschenkel.

Die ersten zwei, drei Rennen danach verliefen nicht nach ihrem Gusto. Doch ab Mitte Juli fand Schlumpf zu ihrem Laufgefühl zurück. «Vom Schritt her passte es wieder», sagt sie. Beim Meeting in Bellinzona – ihrem letzten Test vor den kontinentalen Meisterschaften – verbesserte sie ihre Bestleistung über 5000 m deutlich. Überbewerten will Schlumpf diese Leistung zwar nicht, zufrieden ist sie damit trotzdem und hält darum fest: «Es war ein gutes Rennen und eine gute Zeit.» Noch viel wichtiger aber: Es war auch der Hinweis darauf, dass die in den letzten Jahren mit grossen Schritten an die europäische Spitze vorgestossene Schlumpf zurück ist auf dem richtigen Weg.

Der Blick in die Glaskugel

Nach Platz 5 an der EM 2016 in Amsterdam will die 27-Jährige in Berlin also nun aufs Podest. Das ist nur konsequent. Die Olympia-Finalistin von Rio 2016 blieb heuer in ihren zwei Steeple-Rennen über die Originaldistanz zwar deutlich über ihrer persönlichen Bestzeit. Und in der europäischen Jahresweltbestliste steht sie nur auf Platz 16. Doch Schlumpf hat nicht nur die Gewissheit, deutlich schneller laufen zu können als es ihr 2018 bisher gelungen ist. Es gilt auch festzuhalten: Einzig die Jahresschnellste Karoline Bjerkeli Grovdal (NOR) blieb diese Saison unter Schlumpfs Bestzeit von 9:21,56 Minuten. Und nur eine einzige weitere Athletin brauchte weniger als 9:30 Minuten – es ist ein Wert, den die in Oetwil aufgewachsene Schlumpf in den letzten zwei Jahren fünfmal unterbot.

Was das alles für Fabienne Schlumpf und deren Medaillenchancen heisst? Das ist schwierig zu sagen, schliesslich kann in Hürdenrennen überdurchschnittlich viel passieren. Zudem spielt auch der Rennverlauf eine zentrale Rolle. Klar ist für die Oberländerin für den am Sonntagabend stattfindenden Final nur: «Alle in diesem Rennen haben ihre Chance auf eine Medaille. Ich auch.» Und sie ist überzeugt davon: «Ich tat alles, um möglichst gut vorbereitet zu sein.»

«Richtig heiss» auf die EM

Einen letzten Höhentrainingsblock im Engadin hat Schlumpf zuletzt absolviert. Bis am Samstag weilte sie in St. Moritz, wo sie sich wie viele andere EM-Teilnehmer auch bei angenehmen Temperaturen den letzten Schliff verpasste. Die 27-Jährige arbeitete nochmals an Grundlagen, bestritt aber auch zahlreiche spezifische Hürdeneinheiten auf der Bahn. Gegen Ende der intensiven Zeit im Bündnerland war sie müde – wie geplant. Danach tankte sie zuhause wieder Kraft, so dass sie sich für den Saisonhöhepunkt bereit fühlt. «Denn jetzt gilt es ernst», sagt sie und lässt der Aussage ein zufriedenes Lachen folgen.

«Richtig heiss» ist sie auf die Europameisterschaften. Das hat nicht nur damit zu tun, dass sie diese Saison wegen körperlichen Problemen nicht so viele Rennen absolvieren konnte wie sie gerne getan hätte. Schlumpf hat nach längeren Trainingsphasen ganz generell richtiggehend Sehnsucht nach Wettkämpfen. Es ist ein guter Ausgangspunkt, um über die Schmerzgrenze hinausgehen zu können. (Zürcher Regionalzeitungen)