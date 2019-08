Wer stellte als Letzter in Zürich einen Weltrekord auf?

Bald sprinten und laufen sie wieder im Letzigrund, springen hoch und weit, werfen Speere und stossen Kugeln. Am Donnerstag sind die besten Leichtathleten und Leichtathletinnen der Welt in der Schweiz zu Gast, das Diamond-League-Meeting Weltklasse Zürich findet statt. «Wir wollen tonangebend sein», sagen die zwei Direktoren im Interview. Dabei helfen können die Athleten und Athletinnen, falls sie Weltrekorde oder Jahresweltbestzeiten aufstellen und so für noch mehr Aufmerksamkeit sorgen.

Doch der letzte Rekord, der in Zürich aufgestellt wurde, liegt schon einige Zeit zurück. Nach diesem Quiz können auch Sie mitreden, wenn es um Höchstleistungen am Weltklasse Zürich und in der Leichtathletik allgemein geht.