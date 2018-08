Es ist, als würde Jeremy Seewer gar nicht recht mitbekommen, was da gerade geschieht in seinem Leben. Dass er mit den Weltbesten seines Sports um die Plätze kämpft, gegen all die Holländer, Belgier, Italiener, Franzosen, die aufgewachsen sind mit den Pisten aus Sand, Schlamm und Lehm vor ihren Haustüren. Dass er dort angekommen ist, wo er sich als kleiner Bub in seinem Kinderzimmer in Bülach immer hingeträumt hat: in der MXGP, auf der allergrössten Bühne des Motocross. Er, der junge Mann aus der Schweiz, einer Wüste im Motorsport, fährt mitten unter Weltmeistern, unter Legenden wie Tony Cairoli, dem neunfachen Champion. Es muss überwältigend sein unter all den Grössen. Wer hat ihn am meisten beeindruckt?

Seewer, der in der belgischen Motocross-Hochburg Lommel eine neue Heimat gefunden hat, sitzt auf der sonnigen Terrasse des Elternhauses und lugt unter seiner Mütze hervor. Er fragt: «Beeindruckt? Eigentlich niemand. Ich denke nicht: Oha, der Cairoli fährt neben mir. Ich denke nur: Ich will ihn hinter mir lassen.» Nun ist es nicht so, dass Seewer nicht mitbekommen hätte, in welcher Welt er sich bewegt. Nur scheint er sich längst an das horrende Tempo gewöhnt zu haben, mit der sein Aufstieg vonstattengeht, daran, dass die Herausforderungen immer grösser werden – bis zum Kampf gegen die vielen Weltmeister.

Wann hört das auf? Nie

Mit 18 startete Seewer in der Europameisterschaft, 2013 wurde er dort Zweiter. Ein Jahr später folgte die erste Saison in der WM, in der Nachwuchsklasse MX2, er wurde Werksfahrer bei Suzuki, die letzten beiden Jahre beendete er als Zweiter. Es gab für den Unterländer, der mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder Roger jährlich 50 000 Kilometer im Wohnmobil zurücklegte, um in Italien, Deutschland oder Belgien zu trainieren und Rennen zu fahren, offenbar keine Grenze. «Nach jedem Jahr sassen wir zusammen und sagten: Es ist Wahnsinn, was er zeigt. Wann hört das auf?» So sagt es sein Manager Denis Birrer. Es hat bis heute nie aufgehört.

Selbst dann nicht, als es nach der letzten Saison kurz so aussah, als geriete die Karriere ins Stocken. Seewers Arbeitgeber Suzuki zog sich überraschend aus der WM zurück, sein altersbedingter Sprung in die Königsklasse drohte im Absturz zu enden. Seewer und sein Umfeld gerieten aber nicht in Panik, zu vielen Widrigkeiten hatten sie schon getrotzt, zu viel investiert über all die Jahre. «Ich hatte nicht eine schlaflose Nacht. Ich wusste, dass wir das meistern würden», sagt Seewer. Er kam bei Yamaha unter und trat im Frühjahr doch noch wie geplant auf die grosse Bühne mit den starken 450-cm3-Maschinen.

Aufstieg in exklusiven Kreis

Und dort ist er nicht etwa Statist, diese Rolle behagt dem 24-Jährigen nicht, er ist bereits einer der Protagonisten. Dreimal Fünfter ist er geworden, Achter in der Gesamtwertung. Yamaha hat ihn deshalb für die nächste Saison schon einmal befördert, vom Privatteam Wilvo in das Werksteam. «Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung», das ist, was Seewer dazu einfällt. Dass er nun zum erlesenen Kreis der Werksfahrer gehört, zu diesem exklusiven Grüppchen von acht Fahrern weltweit? Es mag ihn nicht euphorisieren. «Einen solchen Schritt muss ich als normal anschauen – auch wenn er das vielleicht nicht ist.» Schliesslich soll sein Weg ja auch noch lange nicht enden.

Fünfter in einem Rennen der MXGP? Schön und gut. Aber nicht genug für Seewer, dessen «innerer Antrieb und riesiger Ehrgeiz» Manager Birrer noch immer beeindrucken. «Er ist nie zufrieden, das ist das Wichtigste. Er spürt immer, dass noch mehr möglich ist.» Also soll es auch in der MXGP das Podest werden, so schnell wie möglich, «spätestens in der nächsten Saison», sagt Seewer. Und: «Siegen wäre dann das Nächste.» Mit dem Yamaha-Werksteam könnte das klappen, glaubt er. Erst einmal aber ist er bei Wilvo – und steht ihm ein besonderes Wochenende bevor. Beim Heimrennen in Frauenfeld werden Seewer am Sonntag 30 000 Menschen zujubeln und für einen nächsten grossen Moment in seiner Karriere sorgen. «Das erleben zu können, ist eine Ehre für mich. Diese Stimmung, diese Atmosphäre in der Heimat, von so etwas konnte ich als Kind nur träumen», sagt er. «Und eigentlich fühlt es sich noch immer an wie ein Traum.» Vielleicht ist das angeschlagene Tempo doch ein wenig zu hoch, dass Seewer realisieren könnte, in welchen Motocross-Sphären er sich mittlerweile bewegt. (Zürcher Unterländer)