An den eigenen Nerven gescheitert

Tatsächlich sah es lange danach aus, als könnten sich die Gastgeberinnen den 2. Rang in der Qualifikations-Endtabelle und damit einen Platz in der Aufstiegsrunde zur 1. Liga der Handballerinnen sichern. Doch dann kam es zum Desaster – und der 20:22-Niederlage.

Dabei waren die Spielerinnen der SG Rümlang-Unterstrass auf die Spielweise der St. Gallerinnen bestens vorbereitet gewesen. Tamara Schütterle, Trainerin der Gastgeberinnen, erklärt: «Verschiedene Trainerkollegen haben uns genauestens informiert. Wir haben gewusst, was uns erwartet.» Ein Wissensvorsprung, den ihre Spielerinnen zu nutzen verstanden. So erstaunte es nicht, dass das Heimteam das Geschehen in der ersten Halbzeit diktierte. Angetrieben von der brillant aufspielenden Regisseurin Sophia Schuler (23) erspielten sich die Unterländerinnen eine frühe Vier-Tore-Führung. Trotz gegnerischem Time-out hielt die SG Rümlang-Unterstrass das Tempo. «Wir sind in einen Lauf gekommen und haben nahe am Limit gespielt», kommentierte Schuler. Das 15:9 zur Pause schien mehr als die halbe Miete zu sein.

Zitternde Knie nach der Pause

Der kräftige Halbzeitapplaus der 50 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Sporthalle Blumenfeld in Zürich-Affoltern bestärkte die Rümlangerinnen auch nach dem Wiederanpfiff. Nach 35 Minuten betrug das Polster nach wie vor beruhigende fünf Tore. Doch dann kam sie doch noch, die grosse Nervosität – und blockierte den Spielfluss der Zürcherinnen komplett. Technische Fehler des Heimteams ermöglichten Konter und eine Aufholjagd. Gegen die etwas offensiver agierende Fides-Abwehr fehlte es dem im Durchschnitt um vier Jahre jüngeren Rümlang-Unterstrass-Team nun an Abgeklärtheit. Fünf Minuten vor Schluss hatte Fides das Skore egalisiert, und bis zur Schlusssirene trafen nur noch die Gäste.

«Trotz starken 40 Minuten und einer über weite Strecken guten Qualifikationsrunde fühlen wir uns im Moment wie begossene Pudel», sagte die aus Rorbas stammende Torhüterin Svenja Huber (26) hernach. «Uzwil/Gossau und Fides St. Gallen, die Teams auf Platz 1 und 2, waren letztlich routinierter», analysierte Tamara Schütterle. Für die Rümlang-Unterstrass-Trainerin geht es ab Januar darum, die Spielerinnen individuell weiterzubringen. Insofern kann Schüt­terle der Abstiegsrunde auch Positives abgewinnen: «Das Abstiegsrisiko ist überschaubar, das bietet Wechsel- und Entwicklungsmöglichkeiten die bisherigen Ergänzungsspielerinnen.»

Viele Derbys im neuen Jahr

Die Abstiegsrunde hat es gleichwohl in sich. Mit Bülach und dem zweiten Team der SG Rümlang-Unterstrass stammt die Hälfte der Equipen aus dem Unterland. Derbys stehen an der Tagesordnung. Komplettiert wird die Sechsergruppe durch Volketswil/Dübendorf sowie Wil SG und Romanshorn. Nur der Letztplatzierte steigt ab. Während sich die Reserven der SG Rümlang-Unterstrass von Beginn weg auf die Abstiegsrunde eingestellt hatten, hielt sich die Enttäuschung über die verpasste Finalrunde auch in Bülach in Grenzen. «Wir haben den Start verpatzt, der Rückstand auf Rang 2 war früh gross und hat am Ende fünf Punkte bestragen. Das ist eine halbe Liga», befand Bülachs Präsident Nicolas Keller. (Zürcher Unterländer)