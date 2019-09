Andreas Schärer bringt vielversprechenden Neuzuzug an den Start

Zahlen und Fakten

ZU-Wett-Tipps

1. Trabfahren, 2300 m. Favoriten: Donato Cardhu; Cora du Châtelet. Easypeasy Rhythm. – Aussenseiter: Tahiti Vik.



2. Flachrennen, 1600 m. Favoriten: In The Field; Flying Officer geritten von Clément Lheureux aus Dielsdorf, Trainer Andreas Schärer (Niederhasli) der auch Nay Fay betreut. – Aussenseiter: Shooting im Training bei Karin Suter, Steinmaur.



3. Trabfahren, 2300 m. Favoriten: Volpone d’Argentan; Djohn; Ugo de Tortière. – Aussenseiter: Canone du Bocage.



4. Flachrennen, 1800 m. Favoriten: Take a Guess; Filou; Hakam (C. Lheureux/A. Schärer). – Aussenseiter: Valrose; Karin Suter, Steinmaur, bringt Clouds at Night; Pepi Stadelmann, Niederglatt, Fleur d’Ipanema.



5. St. Leger-Flachrennen, 3000 m. Favoriten: Aquilino, im Training bei Flurina Wullschleger, Dielsdorf; Pacamara (C. Lheureux/A. Schärer) Chalandamarz. – Aussenseiter: High Hope (K. Suter).



6. GP-Jockey Club, Flachrennen, 2475 m. Favoriten: Wai Key Star; Malkoboy; Enjoy Vijay (C. Lheureux/A. Schärer). – Aussenseiter: Sweet Soul Music (K. Suter); Vardak (F. Wullschleger).



7. Flachrennen, 2300 m. Favoriten: Sambesi, im Besitz und trainiert von Monika Stadelmann, Oberglatt; Amazing Rock; Arrincton, geritten von Cheryl Schoch, Dielsdorf. – Aussenseiter: Prado mit Rahel Maag, Stadel, betreut von P. Stadelmann, der auch Sociopath (Jan Mbaye, Dielsdorf), und Jess trainiert; Chantal Zollet, Höri, bringt Orange Peel an den Start. Zum ersten Mal in der Schweiz läuft Blue Memories für Josef Bloch aus Niederhasli.



8. Jagdrennen, 3759 m. Favoriten: November Rain (A. Schärer); Contre Tous (P. Stadelmann); B’Good im Besitz und trainiert von Claudia Schorno, Stadel. – Aussenseiter: Ae Fananah (J. Mbaye), im Training bei Isabelle Chrenka-Klein, Oberweningen.



9. Cross, 4900 m. Favoriten: Les Sables Blanc; Memberof (Ch. Zollet); Papageno. – Aussenseiter: Tigre de Baune (I.Chrenka-Klein); Et Quoi (A. Schärer); Jan Mbaye reitet Wall Street Wolf.