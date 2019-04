Bülach bleibt Effretikon auf den Fersen

Die Partie zwischen Kloten und Bülach war eigentlich schon entschieden. 3:1 stand es nach Ablauf der regulären Spielzeit. Doch die Bülacher hatten noch nicht genug. Die Nachspielzeit lief bereits, als Grégory Brändli mit einen schönen Heber für das 4:1 sorgte. Es war der zweite Treffer des Bülachers an diesem Sonntagnachmittag.

Am Ende resultierte somit ein deutlicher Sieg für die Gäste, der sich in der Form allerdings lange nicht so abgezeichnet hatte. Denn die Klotener machten den Bülachern in der ersten Hälfte das Leben schwer. «Die Klotener sind besser ins Spiel gekommen», sagte Bülachs Trainer Gianluca Appassito. «Sie haben die Räume hinten eng gemacht.» Und vorne zeigten sich die Klotener kaltschnäuzig. Nach einer knappen halben Stunde rannte Leonico Frei über die rechte Seite in die Bülacher Defensivzone und flankte den Ball in die Mitte. Dort stand Argjend Amiti genau richtig und erzielte den Führungstreffer für die Hausherren. «Wir sind gut in diese Partie gestartet», kommentierte Klotens Assistenztrainer Alper Urkay. «Aber das tun wir eigentlich immer.» Nach dem Gegentreffer schalteten die Bülacher allerdings einen Gang höher, ihre Vorstösse in die Klotener Platzhälfte häuften sich. Nach 40 Minuten fruchtete einer davon: Giancarlo Pizzolotto kam vor Klotens Goalie Labion Hoxha an den Ball und schoss ihn aus der Drehung ins leere Tor. «Das 1:1 hat uns aus dem Konzept gebracht», meinte Urkay.

Passende Pausenansprache

Doch auch die Bülacher waren noch nicht glücklich über ihren Auftritt. «Wir waren in der ersten Hälfte zu defensiv und offensiv zu harmlos», befand Stürmer Kenan Tepe. In der Pause redete Gianluca Appassito seiner Mannschaft ins Gewissen. «Er hat uns gesagt, es müsse mehr von uns kommen», verriet Tepe. Und das nahmen sich die Bülacher zu Herzen. Kurz nach Wiederanpfiff verpasste Giancarlo Pizzolotto nur knapp seinen zweiten Treffer, doch dann konnte Kenan Tepe zum 2:1 für Bülach abstauben. Die Klotener Defensive sah in dieser Szene schlecht aus.

Die Gäste erhöhten nach dem Führungstreffer den Druck weiter, die Klotener lauerten indes auf Konterchancen. Eine Viertelstunde vor Schluss fiel dann die Vorentscheidung in dieser unterhaltsamen Partie: Tepe schoss aufs Tor, Torhüter Labion Hoxha konnte abwehren – jedoch direkt vor die Füsse von Grégory Brändli, dessen Ball im Netz landete.

Verlieren verboten

Zwar warfen die Klotener nach dem Gegentreffer zum 1:3 nochmals alles nach vorne. Doch entweder fehlte ihnen das nötige Glück, etwa als Bülachs Goalie Alexander Benninger einen Ball von Daniel Markovic fast ins eigene Tor ablenkte. Oder sie zeigten sich im Abschluss zu unpräzise. Als dann Giovanni Parrilla kurz vor Schluss noch wegen seiner zweiten Verwarnung vom Platz flog, war der Nachmittag aus Klotener Sicht endgültig gelaufen. «Die Gelb-Rote Karte war korrekt», sagte Urkay. «Aber das Resultat ist zu hoch.» Die Bülacher hingegen bleiben nach dem Sieg in Kloten am Leader Effretikon dran. «Jeder will nach oben, das ist klar», sagte Bülachs Kenan Tepe. «Aber wir müssen konstant gute Leistungen zeigen. Wir spüren auch den Druck der anderen Teams. Wenn man verliert, ist man weg.» (Zürcher Unterländer)