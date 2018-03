Bülach bleibt wenig Zeit zum Feiern

Die Favoritenrolle haben die Bülacher im Playoff bisher mit Bravour gespielt. Sowohl das fünftplatzierte Herisau (Viertelfinal) als auch der Tabellensiebte Frauenfeld (Halbfinal) blieb gegen die Unterländer auf der Strecke. Im Playoff-Final nun sind die Rollen anders verteilt. Die Limmattaler haben nicht nur die beiden bisherigen Saisonduelle für sich entschieden, sondern auch die Qualifikation einen Rang vor den viertplatzierten Bülachern abgeschlossen. Darum durften sie gestern Sonntag die finale Best-of-3-Serie als ausgeruhte Gastgeber beginnen – und wurden von frisch aufspielenden Bülachern überrascht, die auch mit der intensiven dritten Halbfinalpartie vom Vortag in den Beinen, gleich zu Beginn mächtig Dampf machten. U-18-Junior Nico Derungs und Lukas Stegemann brachten die Gäste bis zur 11. Minute 2:0 in Front. «Die Mannschaft hat den Rhythmus und die positiven Emotionen aus der Partie gegen Frauenfeld mitnehmen können», sagt Floorball-Präsident Dominik Wild zum starken Start.

Das Mitteldrittel dürfte Wild dann weitaus weniger gefallen haben als noch die ersten 20 Minuten. Die Limmattaler kehrten die Partie nämlich mit drei Treffern, zwei davon fielen in Überzahl. Es folgte ein offener Schlagabtausch im letzten Abschnitt. Dominik Müller und Josha Meier erspielten zuerst Bülach wieder einen kleinen Vorsprung (4:3), ehe Limmattal mit einem Doppelschlag konterte. Alexander Götte glich die Partie schliesslich in der 57. Minute wieder zum 5:5 aus. Es kam zur Verlängerung, die Valentin Ladner nach kurzer Zeit mit dem Siegtreffer für Limmattal beendete. Die Enttäuschung war aufseiten Bülachs trotz des überzeugenden Auftritts gross: «Das erste Mal in dieser Saison haben wir diesen Gegner an den Rand einer Niederlage gebracht», bemerkt Vereinspräsident Wild. «Die Mannschaft weiss, dass wir die Limmattaler heute hätten packen können.»

Klare Sache gegen Frauenfeld

Keine 24 Stunden zuvor war die Gefühlslage bei den Bülachern noch eine ganz andere gewesen. Captain Mario Meier, der gegen Limmattal angeschlagen auf einen Einsatz verzichten musste, hatte nach der kapitalen Halbfinalpartie gegen Frauenfeld in der Hirslen strahlend erklärt: «Jetzt gibt es etwas Gutes zu essen. Aber die Nacht durchmachen werden wir sicher nicht.» Dabei hätten Meier und seine Teamkollegen an diesem Samstagabend allen Grund gehabt,es so richtig Krachen zu lassen. Sie hatten das dritte und letzte Spiel des Playoff-Halbfinals gegen Frauenfeld gleich mit 4:0 gewonnen und sich damit das Finalticket redlich verdient. Womöglich hätten sie aber auch ohne das unmittelbar folgende Finalduell auf eine ausgiebige Feier verzichtet, denn die Partie gegen die Red Lions war äusserst intensiv gewesen.

400 Zuschauer in der Hirslen

Vor Rekordkulisse – über 400 Zuschauerinnen und Zuschauer waren in die Hirslen gekommen – schlugen die Unterländer ein sehr hohes Tempo an. Mit Erfolg: Nach anderthalb Minuten gingen sie durch Josha Meier in Führung. Und sie blieben dran. Zehn Minuten waren gespielt, als Mario Meier mit einem satten Schuss aus dem Halbfeld genau in den Winkel traf. Die Gäste, offensichtlich überfordert von der Bülacher ­Offensivpower, kamen im ersten Abschnitt kaum zum Zug.

Nach einem torlosen Mitteldrittel ging es im Schlussabschnitt nochmals zur Sache. Vier Minuten vor Ende der Partie befreite dann Thomas Ingold mit einem weiten Schlag aus der eigenen Zone, der Ball prallte von der Bande zurück zu Mario Meier, der mit einem «Buebe­trickli» zum vorentscheidenden 3:0 traf. Samuel Müllers Treffer ins leere Tor kurz vor Ende des Spiels versetzte Frauenfeld den endgültigen K.-o.-Schlag. (Zürcher Unterländer)