Bülach erkämpft sich den Auftaktsieg

Bülach Floorballs enorme Offensivkraft entfaltete sich im ersten Spiel der Best-of-3-Serie gegen den Qualifikationsachten gleich von Anfang an. Gegen die unbequemen Zuger Highlands liess die Mannschaft von Trainer Raphael Röthlin, die mit 165 Toren aus ihren 22 Meisterschafts­spielen einen ausgezeichneten Schnitt von 7,5 Toren pro Partie erreicht hatte, den Ball gekonnt in den eigenen Reihen laufen.

Bereits nach neuneinhalb Minuten bekam der Qualifikationssieger der 1. Liga, Gruppe 2 den Lohn für seinen Aufwand in Form eines 2-Tore-Vorsprungs. Zuerst lenkte Tobias Bertschi einen Hammerschuss von Sven Joller ins Tor, und nur drei Zeigerumdrehungen später stocherte Bülachs Flügelstürmer Marco Hottinger nach einem Abpraller zum 2:0 ins Netz. Danach verpasste der wirblige Tobias Bertschi, der zusammen mit Joel Meier und Marco Pavoni, eine starke Sturmlinie bildete, das mögliche 3:0 nur knapp.

Durchhänger im Mitteldrittel

«Im Startdrittel haben wir die Zuger mehrheitlich kontrolliert», komentierte Floorball-Coach Raphael Röthlin. «Das Team hat unsere vorgegebene Taktik gut umgesetzt. Ausserdem hat da die Einstellung noch gestimmt», fügte der 40-jährige an. Nach der Pausenführung aber liess die Konzentration der favorisierten Einheimischen merklich nach, sodass der Gegner aus der Innerschweiz besser ins Spiel fand. Die Bülacher ihrerseits spielten sich abgesehen von einem Pfostenknaller Joel Renolds im zweiten Abschnitt keine zwingende Möglichkeiten mehr heraus.

Vor allem im Mitteldrittel brachte die Leistung seines Teams Bülachs Chefcoach Raphael Röthlin ins Grübeln. Bild: Francisco Carrascosa

Den grössten Applaus, in der mit beinahe 300 Zuschauerinnen und Zuschauern gut besetzten Sporthalle Hirslen, erntete Torhüter Timon Volkart, als er mit einem sehenswerten Hechtsprung den Zuger Anschlusstreffer in spektakulärer Manier verhinderte. In der 40. Minute musste sich Volkart jedoch geschlagen geben. Sandro Niederberger verkürzte für die Gäste nach einem schweren Fehler in der Bülacher Verteidigung auf 1:2. Das Mitteldrittel wertete Bülachs Cheftrainer Röthlin hernach als grosse Enttäuschung: «Wir sind nicht mehr genügend gelaufen und haben unerklärlich stark abgebaut. Mit unseren vorhandenen Qualitäten darf dies einfach nicht passieren. Da hat uns ganz klar unser überragender Keeper Timon Volkart im Spiel gehalten.» Die laute Pausenansprache ihres Trainers rüttelte die Mannschaft wieder auf. Nach nur 44 Sekunden im Schlussdrittel sorgte Bülachs Topskorer Simon Klingler mit seinem Schlenzer für das befreiende 3:1. Da danach die Floorballer wieder besser verteidigten, zugleich aber ihre guten Konterchancen nicht ausnutzen konnten, blieb es dabei.

Defensiv verbessert

Nach dem hart umkämpften Erfolg analysierte der Torschütze Tobias Bertschi: «Im Vergleich zu den zwei Niederlagen in der Qualifikation war unsere Defensivleistung gegen die Zuger diesmal um einiges besser. Wir haben dem Gegner nicht viele Chancen zugestanden.» Trotzdem mahnte der 23-jährige Captain: «Wir sollten die Effizienz im Abschluss schnellstmöglich steigern und ruhiger und konzentrierter spielen.» Auch der ausgezeichnete Rückhalt Timon Volkart warnt seine Vorderleute: «In diesen wichtigen Partien müssen wir nicht zauberhaft spielen, sondern einfach und schnörkellos.»

Dennoch zeigten sich der Captain und der Goalie fest überzeugt davon, dass für die Bülacher heuer ein langes und erfolgreiches Playoff möglich ist.

Am Ende durften sich die Bülacher über ihren wichtigen Sieg im ersten Playoff-Match der Saison freuen. Bild: Francisco Carrascosa