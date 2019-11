Bülach unterliegt dem Angstgegner

Bülach Floorball empfing als Leader der Tabelle der 1. Liga, Gruppe 2, seinen Angstgegner Limmattal – und war gewarnt. Denn gegen die unbequem spielenden Kantonsrivalen hatte die Mannschaft von Trainer Raphael Röthlin in den vergangenen Jahren das Spielfeld mehrheitlich als Verlierer verlassen. Nach dem erlösenden 7:3-Auswärtssieg im Hinspiel vom 21. September wollten die Bülacher daher nun auch das Rückspiel vor heimischem Publikum für sich entscheiden.

Im ersten Drittel schien das Vorhaben wahr zu werden. Bereits in der 3. Minute nutzte Joël Meier einen Fehler des Limmattal-Goalies Dominic Gabriel kaltblütig zum 1:0 aus. Kurz vor der Pause erhöhten die Hausherren nach einer sehenswerten Vorarbeit von Noah Sigrist durch Tobias Bertschi auf 2:0. Dazwischen parierte Bülachs Torhüter Nino Luise einen umstrittenen Penalty. Auch in Unterzahl liessen die Bülacher nichts anbrennen und kamen ihrerseits durch Marco Matzinger beinahe zu einem weiteren Treffer.

Dramatische Schlussphase

Nach dem souveränen Startdrittel mussten die Gastgeber nach der Pause plötzlich einen Doppelschlag zum 2:2-Ausgleich hinnehmen. In der 26. Minute entschieden die Schiedsrichter erneut auf Penalty. Diesmal jedoch für die Einheimischen. Stürmer Simon Klingler vergab die grosse Chance jedoch. Der talentierte 21-Jährige schilderte hernach: «Der Ball ist mir leider im letzten Moment von der Schaufel gerutscht. Schade, in den Trainings hat der Trick immer geklappt.» Kurz vor Spielmitte gelang den Gästen nach einem abgelenkten Weitschuss durch Valentin Ladner der Führungstreffer. Nur fünf Minuten später erzielten die Limmattaler durch einen weiteren schnellen Konter sogar das 4:2. Bülachs Coach Raphael Röthlin nahm daraufhin sofort ein Time-out, um seine Equipe aufzurütteln. Und das mit Erfolg: Ganze 11 Sekunden nach dem Gegentreffer sorgte Joel Renold mit einem satten Weitschuss für das 3:4-Anschlusstor.

Im Schlussdrittel donnerte Roger Schellenberg den Ball aus grosser Distanz an die Latte des Limmattaler Torgehäuses. In der 45. Minute glückte dem Bülacher Marco Matzinger das 4:4, und nur knapp zwei Minuten später stocherte Simon Klingler den Ball zum 5:4 ins Netz. Doch zehn Minuten vor dem Spielende glichen die Gäste wieder aus. Nach einer streng gepfiffenen Strafe gegen Roger Schellenberg traf erneut Valentin Ladner zum 5:5. Bülachs Verteidiger Sven Joller kommentierte: «Die Strafe war unberechtigt. Auch bei anderen Situationen hatten wir mit den Schiedsrichterentscheiden meistens Pech.» Zudem fügte der robuste 24-Jährige selbstkritisch an: «Vielleicht haben wir uns nach der 2:0-Führung zu sicher gefühlt.» In der drittletzten Minute liefen die Hausherren in einen weiteren Konter, den die cleveren Limmattaler zum 6:5 ausnutzten. Und nachdem die Bülacher ihren Goalie Nino Luise zugunsten eines sechsten Feldspielers ausgewechselt hatten, kassierten sie noch zwei Gegentore zum 5:8-Endstand.

Trotzdem viele Fortschritte

«Nach einem guten ersten Abschnitt waren wir auf einmal wie blockiert und nicht mehr locker», analysierte Bülachs Trainer Raphael Röthlin nach dem Spielende. «Ausserdem hat die Freude gefehlt. Gegen die routinierten Limmattaler konnten wir nicht unser gewohnten Spiel abrufen.» Trotz der Niederlage zeigt sich der 40-Jährige mit seinem Team im bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden: «Wir sind stärker als in den vergangenen Jahren. Wir stehen defensiv kompakter und stabiler. Unsere Verteidiger sind vor dem gegnerischen Tor gefährlicher geworden, und unsere Stürmer arbeiten auch gegen hinten erfolgreich.»

Wenn seine Mannschaft sich auch noch mental verbessere, sei das ambitionierte Ziel Aufstieg realistisch. Röthlin: «Die Qualität für die NLB haben wir definitiv.» Als die härtesten Konkurrenten schätzt der Bülacher Coach die Jona-Uznach Flames sowie den NLB-Absteiger Pfannenstiel Egg ein.