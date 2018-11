Coup und Comeback

In der Eislaufszene hat man lange darauf gewartet – und am 15. Eulach-Cup in Winterthur war es nun so weit. Nach einem längeren Unterbruch startete Céline Eng wieder an einem Wettkampf der Elite. «Das letzte Mal war ich vor zwei Jahren dabei. Das war ebenfalls am Eulach-Cup, den ich aber dann wegen Rückenschmerzen abbrechen musste», erinnert sich Eng. Verletzungen und die Endphase ihrer Lehrzeit liessen sie danach anderweitig Schwerpunkte setzen.

«Trainiert habe ich weiterhin, ich ging einfach nicht mehr an Wettkämpfe», erzählt die 20-Jährige. Der Trainerwechsel zu Alexei Pospelov machte es nötig, die Sprungtechnik zu ändern. «Und dies braucht Zeit», sagt Eng. Das Ganze brachte auch einen Clubwechsel vom Bülacher Eislaufclub zum Eissport-Club Frauenfeld mit sich. Eng wohnt und arbeitet noch immer in Bülach, pendelt nun aber für das Training nach Frauenfeld.

Ränge nicht im Zentrum

Im Kurzprogramm in der Zielbau-Arena gelang Eng das Sechsminuteneinlaufen besser als das Programm selber. Bei allen drei Sprungelementen schlichen sich Fehler ein. Die sprungstarke Läuferin konnte noch nicht alle früheren Eigenschaften abrufen, gute Ansätze waren aber deutlich erkennbar. In der Kür zeigte sich ein ähnliches Bild. «Das Einlaufen gelang wieder besser als das Programm. Und in der zweiten Hälfte der Kür hatte ich zu wenig Kraft», analysiert die Bülacherin den Wettkampf und ergänzt: «Im Moment sind die Ränge aber nicht so wichtig.» Eng klassierte sich in Winterthur mit 90,22 Punkten im 8. Rang. Ihre nächsten Ziele sind der Start am Züri-Leu-Cup, an der Flimser Trophy sowie der Schweizer Meisterschaft.»

Fantastisches Kurzprogramm

Einen starken Auftritt am Eulach-Cup hatte der Bülacher Nurullah Sahaka (Eislauf-Club Küsnacht). Er begeisterte das Publikum mit einem auf hohem Niveau gelaufenen Kurzprogramm. Der Gymnasiast stand eine Dreifachsalchow/Dreifachtoeloop-Sprungkombination, einen Dreifachaxel sowie einen Dreifachrittberger. In der Kür bekundete Sahaka bei zwei Sprüngen Mühe, zwei Stürze waren die Folge. Er stand aber erneut einen Dreifachaxel und vier weitere Dreifachsprünge. Sahaka präsentierte sich, was Schnelligkeit und Sprungvermögen betrifft, im Vergleich zur Vorsaison verbessert. In einem Monat finden die Schweizer Meisterschaften statt. Sahaka scheint also rechtzeitig in Form zu kommen. Der Sieg beim Eulach-Cup bestätigt dies.

Bülachs Meisterschaftsläuferin Mila Grace Schori erreichte in der Kategorie Mini SEV U-12 Mädchen den 15. Rang von 44 Klassierten. Clubkollegin Sara-Maria Selenati wurde im Breitensport in der Kategorie Bronze ältere Mädchen Vierte. Interessant ist auch ein Blick auf die Kategoriensiege. Diese sind unter den Vereinen ungewohnt breit verteilt: Dübendorf mit drei Erfolgen, gefolgt von Küsnacht (2) und Burgdorf, Chur, Zürcher Oberland, Aarau, Hochdorf, Bellin­zona, Lugano, St. Jakob Basel, ­Ascona, Illnau-Effretikon, Genf, ­Lausanne et Malley, La Chaux-de-Fonds und Wettingen (je 1).

(Zürcher Unterländer)