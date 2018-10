Cup-Aus trotz starkem Comeback

«Mindestens ein Tor mehr hätte ich erzielen müssen. Wer weiss, wie das Spiel dann geendet hätte.» Diese Aussage passt zum bodenständigen und selbstkritischen Daniel Dürst, der jahrelang als Führungsspieler die erste Mannschaft der Jets mitgeprägt hatte. Ein Tor mehr gegen Langnau erzielen, das hätten auch seine Mitspieler sollen, ja sogar müssen. Denn vor allem in der Verlängerung waren die Unterländer stärker am Drücker. «Wir haben das gegnerische Tor belagert, den Ball aber nicht reingebracht und laufen dann in diesen dummen Konter», ärgert sich Dürst. Trotzdem habe es grossen Spass gemacht, wieder dabei zu sein. «Physisch brauche ich aber noch etwas Zeit, mein Sommer war ja etwas gemütlicher als in anderen Jahren», bemerkt er.

Nach insgesamt neun Saisons hatte er im April seinen Rücktritt aus der ersten Mannschaft erklärt, um sich dann – sechs Monate später – doch wieder das Leibchen überzustreifen. Trotz mehrmonatiger Abwesenheit war er ab der ersten Sekunde wieder mitten im Spielgeschehen, versuchte die Balance im Spiel der Klotener aufrechtzuerhalten und konnte sich sogar als zweifacher Torschütze feiern lassen. Den 1:2-Anschlusstreffer erzielte er nach einem Zuspiel von Patrick Kapp. Und kurz nach Spielmitte konnte er sich vor dem gegnerischen Tor behaupten und zum 3:3 ausgleichen. «Ich war schon etwas überrascht, wie gut es gelaufen ist.»

Ausgleich kurz vor Schluss

Während die Jets am Vorabend gegen Uster den entscheidenden Treffer beim Ertönen der Schlusssirene hatten hinnehmen müssen, erzwangen sie im Cup gegen die Tigers ihrerseits Sekunden vor Spielschluss durch Alexander Hess die Verlängerung. Gereicht zum Sieg oder zum Weiterkommen hat es trotzdem nicht. Erneut nicht. «Wir müssen kaltblütiger sein, mit mehr Vehemenz die Abschlüsse suchen und etwas überlegter agieren», findet Dürst.

Sinnbildlich dafür ist, dass Johannes Jokinen in der 9. Minute der Verlängerung den einschussbereiten Markus Kulmala vor dem Tor nicht sah und die davor stark angezählten Emmentaler mit einer letzten Kraftmobilisierung doch noch zum Sieg kamen. «Wir werden uns da verbessern», sagt Dürst mit einer Überzeugung, die den Jets zweifelsohne guttun wird. (Zürcher Unterländer)