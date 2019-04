Michael Zürcher, zwei Tage sind seit der 4:8-Niederlage gegen Wiler-Ersigen vergangen. Haben Sie sich die Bilder des verlorenen Superfinals inzwischen nochmals angeschaut?

Michael Zürcher: Das erste Drittel habe ich im Fernseher kurz durchgezappt. Ich wollte sehen, was wir von unserem Vorhaben umgesetzt haben. Das war definitiv nicht perfekt. Leider haben wir nicht über 60 Minuten unsere beste Leistung abrufen können. Wiler ist der verdiente Sieger.

Die Halbfinalserie gegen Malans ist über sieben Spiele gegangen. Hat sie GC zu viel Energie gekostet?

Nein, an den Kräften ist es meiner Meinung nach nicht gelegen. Ich hatte eigentlich auch das Gefühl, das wir gut im Spiel sind. Nach 40 Minuten liegt Wiler 3:1 in Front, das ist im Unihockey kein grosser Vorsprung.

Und im letzten Drittel?

Da hat uns die Balance gefehlt, und Wiler war sehr konterstark. Hätten wir schneller das zweite Tor geschossen, wären auf unserer Seite bestimmt einige Engergiereserven frei geworden.

GC hat im Februar bereits den Cupfinal verloren. Das Double wäre möglich gewesen, jetzt steht ihr mit leeren Händen da. Können Sie dieser Saison trotzdem auch positive Seiten abgewinnen?

Um von einer erfolgreichen Saison zu sprechen, hätten wir natürlich schon zumindest einen Titel gewinnen müssen. Aber Tatsache ist auch, dass wir in zwei Finals gestanden und Qualifikationssieger geworden sind mit nur einem ausländischen Verstärkungsspieler im Team. Zudem mussten wir in dieser Saison mit dem Tod unseres Mitspielers Cyrill Pedolin auch einen Schicksalsschlag verkraften. Wir haben einen starken Teamgeist, auch nach dem verlorenen Superfinal ging keiner gleich nach Hause.

Sie und Matthias Hofbauer sind neu die ältesten Schweizer Superfinal-Spieler. Hofbauer hat bereits vor dem Saisonfinale erklärt, dass er bei Wiler noch eine Saison anhängen will. Folgen Sie seinem Beispiel?

Das bin ich gerade noch am Abklären.¨

Bei GC oder zu Hause? Sie sind ja im vergangenen Sommer Vater geworden.

Eher zu Hause. (lacht) Meine Frau hat nach der Geburt unseren Sohnes Luke eine Pause gemacht, jetzt würde sie auch gerne wieder Unihockey spielen. Sie besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft und könnte an der Heim-WM im Dezember in Neuenburg für das US-amerikanische Nationalteam auflaufen. Das wäre für sie hier in der Schweiz natürlich eine einzigartige Gelegenheit. Jetzt müssen wir schauen, wie wir Job, Sport und Familie organisieren. GC-Trainer Luan Misini hätte nichts dagegen, wenn ich noch eine Saison anhänge. Und ich würde das grundsätzlich auch gerne tun.

Die Liste ihrer Erfolge ist beeindruckend lang: vier Meistertitel, ein Cupsieg, 139 Länderspiele und sieben WM-Teilnahmen, die vier Bronzemedaillen brachten. Und trotzdem haben Sie noch nicht genug?

Ich finde in diesem Team auch als Routinier immer wieder eine neue Aufgabe. So wurde ich diese Saison beispielsweise zum Verteidiger umfunktioniert. Eine Position, die ich bereits in der Nationalmannschaft an meiner letzten WM 2016 gespielt habe. Und mit diesem Trainer und diesem Team macht es einfach Spass. (Zürcher Regionalzeitungen)