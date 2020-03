Das Finalderby ist perfekt

Am Samstagabend stand bereits eine erste Unterländer Erstliga-Equipe im Playoff-Final. Das war aber nicht wie erwartet Qualifikationssieger Bülach, sondern der vermeintliche Aussenseiter Bassersdorf-Nürensdorf (UBN). Das Team von Trainer Samuel Eberle hatte die Best-of-3-Serie gegen den Tabellenzweiten Herisau überraschend klar für sich entschieden. Saisonziel der Nürensdorfer war die Playoff-Qualifikation, jetzt finden sie sich im Final wieder.

Am Ende bombardierte Herisau das Tor von Michael Lüttinger regelrecht. UBN muss die letzten Sekunden dieser zweiten Halbfinalpartie in der Turnhalle Hatzenbühl in doppelter Unterzahl bestreiten. Es war auch Glück dabei, dass kein Schuss der Gäste mehr den Weg ins UBN-Tor fand und es in diesem verrückten Spiel beim 8:7 für die Unterländer blieb. Diese waren zwar früh in Führung gegangen, hatten sich aber nie entscheidend absetzen können.

Chance zur Revanche

Gerade im letzten Drittel war viel Hektik im Spiel: Plötzlich stand es 6:5 für die Gäste (44.), die nun mehr Energie zu haben schienen, einmal nur den Pfosten trafen. Dann aber glich der ehemalige Rychenberger Benjamin Borth mit einem Drehschuss wieder aus, und Lars Blumer drehte die Partie mit dem 7:6 in der 52. Minute endgültig. Als dann auch noch Nico Schaffner im Powerplay auf 8:6 erhöhte, lagen alle Vorteile beim Heimteam, das diese auch nutzte und sich damit das Finalticket sicherte. Was folgt, ist ein richtiges Derby. Auf UBN wartet Lokalrivale Bülach Floorball, an dem die Nürensdorfer im letztjährigen Playoff-Halbfinal noch gescheitert sind. Bülach ist auch diesmal Favorit. «Aber vier Spiele wird es in dieser Best-of-5-Serie garantiert geben», kündigt UBN-Chefcoach Eberle an.

Bülach beisst sich durch

Anders als Bassersdorf-Nürensdorf, das seine Erwartungen an diese Saison mit dem Finaleinzug bereits mehr als erfüllt hat, hätte in Bülach, das heuer mit dem Aufstieg in die NLB liebäugelt, ein frühzeitiges Ausscheiden eine Enttäuschung bedeutet. Dass bereits der Halbfinal für das Team von Raphael Röthlin zu einer äusserst mühsamen Serie wurde, dafür sorgte Gegner Rheintal, genauer gesagt dessen treffsicheres Söldner-Quartett zusammen mit Arbnor Papaj. Diese fünf Spieler der Gators erzielten beim 10:8-Heimsieg in Spiel 2 acht von zehn Toren, bei den übrigen zwei lieferten sie den Assist.

In der Belle am Sonntag in Bülach bissen sich die Einheimischen dann durch die Partie. Nach einem Gegentreffer in der Startminute und einem Shorthander lagen sie in der 10. Minute mit 0:2 zurück, sie kämpften sich schliesslich aber noch zu einem 7:4-Sieg.

Auch gegen UBN werden die Bülacher zu kämpfen haben, davon geht Cheftrainer Röthlin aus. Der Lokalrivale sei nicht die einfachste, aber die schönste Variante, sagt er. «Sie haben einen Lauf und werden schwer zu besiegen sein. Gleichzeitig bringen sie Stimmung und zahlreiche Zuschauer in die Hallen.» Los gehts es am Samstag in der Bülacher Hirslen. Stand jetzt trotz Coronavirus mit (viel) Publikum.