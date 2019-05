Das bestmögliche Ende

Auch wenn der Heimerfolg, den die Klotener in ihrer letzten Partie der 1.-Liga-Abstiegsrunde gegen die punktgleich BSG Vorderland benötigten, sich schon spätestens gegen Mitte der zweiten Halbzeit überdeutlich abgezeichnet hatte – der Jubel der Gastgeber fiel überschwänglich aus. Nach dem Shakehands mit den Gegnern sammelten sie sich zum Jubeltänzchen, bei dem sie sich so rasant im Kreis drehten, dass am Ende auch die stämmigsten Abwehr-Brecher zu Boden gingen. Danach sammelten sie sich, nahmen Anlauf, sprangen waghalsig nach unten und liessen sich vor den Augen der 125 Fans in der Ruebisbachhalle über den Hallenboden gleiten. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie die freudige Botschaft bereits vernommen: Im zweiten, zeitgleich ausgetragenen Direktduell unter den vier abstiegsgefährdeten Teams der Gruppe 1 der Abstiegsrunde hatte das Schlusslicht Magden/Möhlin das bis dato fünftplatzierte Romanshorn 31:22 besiegt. Somit rückten die Klotener, die nur schon mit einem Remis gegen die BSG Vorderland aufgrund ihres schlechten Torverhältnisses einen direkten Abstiegsplatz eingenommen hätten, auf Rang 5 vor. Und dieser reichte zum Ligaerhalt ohne die Zusatzschlaufe über die Entscheidungsspiele, weil mit Einsiedeln vor wenigen Wochen ein Team den freiwilligen Rückzug aus der 1. Liga erklärt hatte.

Nach dem gewagten Flug über den Hallenboden rief Klotens Clubpräsident Oliver Dajka noch einmal alle Spieler zusammen, bat neben dem Interimstrainer Jean Brogle auch Andy Frideling zu sich, um sich beim Assistenzcaoch, der drei Runden vor Schluss zusammen mit Cheftrainerin Agnes Kriser den Platz auf der Trainerbank des Erstligisten räumen musste, offiziell zu bedanken. Bei näherem Hinsehen liess sich eine gewisse Feuchtigkeit in Fridelings Augen feststellen. Er wirkte ebenso gerührt wie David Schlütter, der Klotener Sportchef, der in seinem letzten Match als Spieler kurz vor dem Ende aufs Feld kam und sogar noch einen Treffer zum 35:25-Sieg beisteuerte. Dajka verabschiedete sich ebenfalls vom Goalie Simon Wieser sowie vom Kreisläufer Pascal Bellwald, die beide aus der ersten Mannschaft zurücktreten.

Eine gelungene Derniere

Der 33-jährige Bellwald, der schon seit über zehn Jahren dem Kader des Klotener Fanionteams angehörte, in der Zeit zweimal aus der 1. Liga ab- und zweimal wieder aufgestiegen war, präsentierte sich zur Derniere noch einmal in Topform. Als Abwehrchef trug er neben dem gross gewachsenen Rückraumspieler Hannes Rusterholz massgeblich dazu bei, dass sich Klotens Verteidigung mit zunehmender Spieldauer zum schwer überwindbaren Hindernis für die bescheidenen, bald schon resignierenden Appenzeller entwickelte. «Das war ja immer mein Job, die Abwehr zu organisieren, heute ist es mir gut gelungen, aber wir haben als ganze Mannschaft gut verteidigt», kommentierte er bescheiden. «Vorderland hat nur zwei Leute, die das Spiel machen. Das macht es für den Gegner einfach auszurechnen», fügte Bellwald an. «Gegen Vorderland haben wir in dieser Saison zweimal gespielt und gewonnen. Darum hatte ich heute keine Bedenken.»

Auch im Angriff zeigte Bellwald grosse Qualitäten, kämpfte um jeden Ball und traf oft im Fallen noch ins Tor. «Es war ein Teil der Taktik unseres neuen Trainers, mehr über Kreisanspiele zu versuchen», verriet er.

Einfaches Spiel bringt Erfolg

Dass es am Ende einer Saison mit Höhen und Tiefen und einer langen Niederlagenserie in der Hauptrunde zum Ligaerhalt reichte, bedeute eine «sehr grosse Freude und Erleichterung», sagte Pascal Bellwald. Nach nur einer Saison wieder aus der 1. Liga abzusteigen, so wie er selbst das mit dem damaligen Kooperationsteam SG Pfadi Youngsters Kloten vor fünf Jahren miterleben musste, hätte einen argen Rückschlag für den Handballsport im ganzen Zürcher Unterland bedeutet, meinte er, der als Verantwortlicher für den Spielbetrieb Klotens Vorstand angehört. Der Entscheid, sich drei Runden vor dem Saisonschluss von Aufstiegstrainerin Agnes Kriser zu trennen, sei ihm und seinen Vorstandskollegen, von denen drei weitere ebenfalls Spieler des Fanionteams sind, alles andere als leichtgefallen. «Wir haben davor sehr vieles probiert, um wieder zum Erfolg zu kommen, aber am Ende hat nichts gefruchtet», schilderte er. «Darum haben wir uns, als letztes Mittel, für den personellen Neuanfang entschieden. Der Erfolg gab den Klotenern recht. Ex-Präsident, Ehrenmitglied und Juniorinnentrainer Jean Brogle übernahm ihre Equipe interimsmässig, führte sie auf Anhieb zum wichtigen Remis beim starken Appenzell und zum klaren Sieg über Vorderland. «Ich habe vor allem im Angriff angesetzt», verriet er. «In den drei Wochen haben wir Wert auf das einfache Spiel gelegt, Standardelemente, einfache Auslösungen, die Basics eben.»

Gegen Vorderland ging Brogles Plan voll auf. Nach einer verhaltenen Anfangsphase bildete eine Zweiminutenstrafe beim Stand von 7:6 die Initialzündung. «Das war der Schlüsselmoment», befand Brogle, «in Unterzahl haben wir viel besser und konsequenter verteidigt. Darum haben wir die zwei Minuten ohne Gegentor überstanden, am Ende selbst eines geschossen und danach die Führung rasch ausgebaut.» Der Widerstand der Gäste aus dem Appenzellischen schien in der Folge fast schon gebrochen. Namentlich in der Abwehr setzten sie den Klotenern wenig entgegen. So hoben die Flughafenstädter zum Höhenflug vor dem finalen Bodengleiter ab. Trotz seiner erfolgreichen Rettungsaktion kündigte Brogle an, die Leitung des Teams wieder abzugeben: «Das war von vornherein so abgemacht.» (Zürcher Unterländer)