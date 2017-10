Das perfekte Wochenende

Bülach gewinnt am Wochenende beide Spiele in der Doppelrunde der 1. Liga, Gruppe 2 – zuerst gegen die Vipers Innerschwyz mit 6:4, tags darauf gegen Bazenheid gar mit 9:3. Damit setzen sich die Bülacher auf Platz 3 fest – und singen am Sonntagabend lautstark «Ti amo! Ti amo!». Dazu bilden die glücklichen Sieger einen Kreis und stecken die Köpfe zusammen. Der Jubel der Unterländer war gross nach dem souveränen Sieg über Bazenheid. «Wir haben das Ergebnis nicht so klar erwartet», meint Bülachs Cheftrainer Raphael Röthlin. «Bazenheid hatte in den letzten Spielen überhaupt keinen schwachen Eindruck hinterlassen.» Doch an diesem Tag waren die Ostschweizer gegen entfesselte Bülacher offensichtlich überfordert. Schon nach 15 Minuten lagen die einheimischen Floorballer mit 4:0 in Front, sie hätten zu diesem Zeitpunkt locker noch höher führen können. Es schien, als spielten die Hausherren Dauer-Powerplay.

Matzingers Schlusspunkt

Nach dem eher zufälligen Gegentreffer kurz vor Drittelsende war der zweite Durchgang etwas ausgeglichener, ehe die Bülacher noch das fünfte Tor nachlegten. Im letzten Drittel stellten sie innerhalb von zwei Minuten auf 7:1. Doch der Torreigen fand erst ein Ende, als Marco Matzinger in der letzten Minute noch zum 9:3 traf. Zusammen mit dem Sieg gegen die Vipers vom Vortag ist den ­Bülachern ein perfektes Wochenende gelungen. «Dieser Erfolg hat uns gegen Bazenheid grosse Mo­tivation gegeben», sagt Stürmer Marco Matzinger, der neben seinem Treffer auch einen Assist beigesteuert hatte. «Bazenheid hatte offensichtlich nicht den besten Tag erwischt.» Dass es den Bülachern derzeit so gut läuft – sie haben von fünf Spielen sieben gewonnen und dabei 55 Tore geschossen, so viele wie nur die Flames in der Liga –, hat laut Röthlin auch mit der neuen Halle zu tun. «Die Kasernenhalle war wie ein Eisfeld», erklärt er. «Die Qualität unserer jetzigen Trainings ist sicher besser.» Zudem sei das Team defensiv stärker geworden. «Wir kassieren im Schnitt etwas mehr als vier Gegentore pro Spiel», führt Röth-lin aus. «Das ist nicht viel im Unihockey.»

Ernsthafter Aufstiegskandidat

Allerdings sieht Röthlin auch noch das eine oder andere Defizit. «Wir haben unsere Emotionen nicht immer im Griff», so der Bülach-Trainer. «Das kann uns den Sieg kosten, wie zum Beispiel gegen die Rheintal Gators Widnau.» Und auch das Umschaltspiel von der Offensive zur Defensive könnte nach Röthlins Ansicht noch schneller funktionieren. Trotzdem: Spielt Bülach so weiter, könnte es ein ernsthafter Kandidat für den Aufstieg sein. Das sieht auch Matzinger so. «Das wäre nochmals ein Schritt nach vorne und gäbe ein Riesenfest», so der Stürmer, der schon Angebote von NLA-Clubs erhalten hat, seinen Verbleib aber nicht von einem möglichen Aufstieg abhängig macht. «Ich fühle mich sehr wohl in Bülach», sagt er bestimmt. Dass Spieler wie Matzinger im Fokus der Nationalliga A stehen, ist für Röthlin nichts Neues. «Die NLA-Clubs locken viele junge Spieler», sagte Röthlin. «Damit müssen wir leben.» Viel mehr stört den Trainer, dass manche Clubs bereits in der 1. Liga vermehrt Ausländer einsetzen. «Wir haben viele gute Schweizer Junioren, denen dadurch der Platz in der Mannschaft weggenommen wird», so Röthlin. Die Bülacher verzichten auf diese Strategie – und haben trotzdem Erfolg. Was den Aufstieg angeht, bleibt Röth­lin allerdings zurückhaltend. «Wir wollen einfach besser sein als in der vergangenen Saison», sagt er. Damals sind die Bülacher im Playoff-Halbfinal gegen Pfannenstiel ausgeschieden. Immerhin den ­Final hat Röthlin also auf der ­Liste. (Zürcher Unterländer)