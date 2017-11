Debütantinnen mit hohem Ziel

Die Ausgangslage für das Schweizer Frauen-Auswahlteam vor dem Beginn der Weltmeisterschaft von heute Freitag bis Samstag, 9. Dezember, in der slowakischen Hauptstadt Bratislava erscheint klar. Nach zwei leichten Gruppenspielen zum Auftakt gegen Polen sowie gegen Deutschland wartet am Montag mit Schweden der turmhohe Turnierfavorit auf die Schweizerinnen. Im Falle einer Niederlage liefe das auf ein Halbfinal-Duell mit Finnland hinaus. Um das erklärte Ziel, den Einzug in den Final – nach jeweils Bronze 2013 und 2015 – zu erreichen, wird es dann die beste Leistung brauchen. Das wissen auch die sechs aufgebotenen Dietlikerinnen.

Tanja Stella (bereits vier WM-Teilnahmen), Michelle Wiki und Torhüterin Monika Schmid (je drei) verfügen über viel Routine, für Andrea Gämperli, Andrea Streiff und Isabelle Gerig wird Bratislava indes der erste Auftritt auf der grossen Bühne sein. Während Gämperlis Nomination nach ihrem kometenhaften Aufstieg in der vergangenen Saison (Topskorerin und Ehrung zur wertvollsten Spielerin der NLA) keine Überraschung darstellt, hatte bis vor wenigen Monaten wohl kaum jemand die 31-jährige Andrea Streiff auf der Rechnung.

Ein gutes Pflaster

«Ich hab erst daran geglaubt, dass ich tatsächlich dabei bin, als ­Nationaltrainer Rolf Kern das ­definitive Kader bekannt gegeben hat», gesteht die Verteidigerin lachend. Dabei hatte Andrea Streiff noch in der vergangenen Saison mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und liebäugelte daher im Sommer gar mit dem Rücktritt. «Die mögliche WM-Teilnahme war ein entscheidender Faktor, den Stock noch nicht an den Nagel zu hängen», verrät die Bündnerin, die im Zivilleben als Eventmanagerin bei der Fifa viel unterwegs ist. Kurz vor dem finalen Zusammenzug vom vergangenen Wochenende weilte sie beispielsweise an einer Konferenz in Aserbeidschan. «Die vielen Reisen haben zu Abwesenheiten in den Dietliker Trainings geführt – dafür habe ich aber auch viele Überstunden angehäuft, die ich jetzt zugunsten der WM mit der Nati einsetzen kann», sagt Streiff.

Auch Andrea Gämperli hat derzeit mit ihrem Masterstudium alle Hände voll zu tun. Sie wird Bücher mit nach Bratislava nehmen, um sich am freien Tag in der Mitte des Turniers der Lektüre zu widmen. Im Zentrum steht aber natürlich die Vorfreude auf das WM-Turnier, das nächste Highlight ihrer noch jungen Karriere. An die Slowakei hat die 22-jährige Ostschweizerin gute Erinnerungen, erreichte sie hier doch vor fünf Jahren den Final der U19-WM. Die grösste Spielerin der NLA (184 Zentimeter) will nun auch bei den sozusagen Grossen eine überragende Leistung abliefern. «Gegen Polen und Deutschland geht es darum, auf die nötige Betriebstemperatur zu kommen. Danach nehmen wir Spiel für Spiel – ich gehe grundsätzlich in jede Partie, um sie zu gewinnen», sagt sie.

Streiff in dritter Linie

Dabei wird sich Andrea Gämperli gerne an die Länderspiele vom vergangenen April erinnern, als der Schweiz einer der seltenen Siege über Finnland gelang und sie gar Schweden ein Remis nach 60 Minuten abringen konnte.

Während Andrea Streiff im Verein nach den Abgängen von Linn Lundström und Laura Mertsalmi als defensives Gewissen hinter dem Sturmtrio Wiki, Gämperli und Gerig in den ersten Block aufgerückt ist, dürfte sie in der Nati um einen Platz in der dritten Formation kämpfen. Gämperlis Rolle auf der Center-Position ist da unbestrittener. Einig sind sich beide darin, dass sie auf viele Zuschauer und Fans aus der Schweiz hoffen – um ihre erste WM so richtig geniessen zu können. Am besten mit dem Final als Höhepunkt. (Zürcher Unterländer)