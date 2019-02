Der Aufsteiger, der gross aufspielt

Nicht einmal zehneinhalb Minuten waren gespielt zwischen Unihockey Bassersdorf-Nürensdorf (UBN) und Limmattal, da waren die Weichen in dieser zweiten Partie der Best-of-3-Serie in der Turnhalle Hatzenbühl bereits gestellt. Lars Blumer hatte soeben das 3:0 für die Gastgeber erzielt, sein zweites Tor zu diesem Zeitpunkt – eine Führung, die auch in dieser Höhe verdient war. Denn UBN spielte in dieser Anfangsphase wie entfesselt, es hatte die 4:6-Niederlage am Vorabend zum Auftakt der Viertelfinal-Serie offensichtlich bestens verdaut. Und als zwei Minuten vor Drittelsende noch das 4:0 durch Captain Yannick Scheitlin folgte, schien die Angelegenheit zur Kür für UBN zu werden. «Wir haben ein gutes erstes Drittel», befand Blumer.

Das traf zu, mit einer Einschränkung: In der Schlussminute kam Limmattal noch auf 2:4 heran, wobei dem zweiten Gegentreffer ein unnötiger Ballverlust der Einheimischen vorausgegangen war. Da wurden böse Erinnerungen an den Samstag wach, als die Unterländer 3:1 geführt hatten und dann innerhalb von anderthalb Minuten den Ausgleich hinnehmen mussten. «Es war ein ähnliches Spiel», kommentierte UBN-Trainer Sämi Eberle. «Auch am Samstag haben wir gut begonnen, wollten dann aber zu viel.»

Von Scalvinoni profitiert

Doch diesmal liessen sich die Unterländer die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Mit zwei Toren in den ersten zehn Minuten des Mittelabschnitts sorgten sie wieder für den alten Vorsprung und konnten auf Pascal Naters Anschlusstreffer für Limmattal ganze sechs Sekunden später mit dem 7:3 durch Timo Mächler reagieren. Als dann Nico Scalvinoni mit einem präzisen Schuss genau zwischen Limmattals Torhüter Stefan Plüss und dem Pfosten zum 8:3 traf, war die Partie vorentschieden. Im letzten Drittel schwächte sich UBN dann selbst. Dreimal spielten die Unterländer wegen einer Strafe in Unterzahl, zweimal nutzten die Limmattaler dies aus. Doch gefährlich wurde es für die Gastgeber nicht mehr: Der sechste Treffer für Limmattal fiel erst in der letzten Spielminute.

Zum Matchwinner für UBN avancierte Lars Blumer, der insgesamt drei Treffer zum Sieg beisteuerte und zum besten Spieler seines Teams gekürt wurde. Worin liegen für den Stürmer die Gründe dafür, dass UBN als Aufsteiger nun Limmattal, immerhin Gewinner des Playoff-Finals der vergangenen Saison gegen Bülach Floorball, Paroli bieten kann? «Der Aufstieg hat uns beflügelt», meinte Blumer. «Aber wir haben auch viele Neuzugänge.» Der bekannteste ist Ex-GC- und Nationalspieler Nico Scalvinoni. «Wir profitieren spielerisch, aber auch mental von Nico», sagte Blumer. «Er gibt uns zudem Tipps in Sachen Taktik. Er ist ein Leadertyp. Ich habe das Glück, mit ihm zusammen in der Linie zu spielen.»

«Gigantischer Heimvorteil»

Für UBN-Coach Sämi Eberle ist der Sieg am Sonntag aber auch auf die Atmosphäre in der Nürensdorfer Turnhalle Hatzenbühl zurückzuführen. «Die Halle war voll», sagte er. «Das ist ein gigantischer Heimvorteil.» Diesen werden die Unterländer im dritten und entscheidenden Spiel am kommenden Sonntag nicht mehr haben. Da müssen sie auswärts in der Zentrumshalle in Urdorf antreten. In einer Halle, die wegen ihres Bodens schon einige Teams vor Probleme gestellt hat. «Ich denke, eine Turnhalle wird nicht darüber entscheiden, wer weiterkommt», schätzt Eberle. «Das Spiel wird in den Köpfen entschieden.»

Stürmer Lars Blumer rechnet damit, dass die entscheidende dritte Partie ähnlich kampfbetont verlaufen wird wie das Spiel 2 im Hatzenbühl. Aber für den Stürmer ist eines klar: «Wir wollen weiterkommen.»

(Zürcher Unterländer)