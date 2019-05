Der Debütant tritt zur Jagd an

Hindernisrennen sind für Trainer Andreas Schärer aus Niederhasli die Königsdisziplin im Galopprennsport. Der mehrfache ehemalige Hindernis-Champion zeigt sich von der Neugestaltung der Sprünge auf der Dielsdorfer Jagdbahn begeistert. «Die Hindernisse sind für Pferd und Reiter fair – und doch so anspruchsvoll, dass sie einen spannenden Rennverlauf versprechen», erklärte Andreas Schärer nach dem ersten Training, das er auf Bebel bestritt. Sein jüngerer, ebenfalls erfolgreicher Bruder Philipp, der auf Papageno unterwegs war, pflichtete ihm bei.

Als Rivalen der Rennbahn sind die beiden Brüder am Sonntag in Dielsdorf mit drei Pferden im Jagdrennen über 4300 Meter vertreten. Ihr Trio mit Eclair und dem Schimmel Et Quoi, neu bei Andreas, sowie Philipps Cacao d’Olivante zählen zum Favoritenkreis der acht startenden Pferde über 15 Hindernisse.

Das Debüt des Lehrlings

Neu im Jagdrennen dabei sind Jan Mbaye und die sechsjährige Stute Ae Fananah. Sie geben ihr Jagddebüt, nachdem sie schon drei Hürdenrennen erfolgreich absolviert haben. Der 20-jährige Mbaye befindet sich aktuell in der Prüfungsphase seiner dreijährigen Berufslehre als Rennreiter, die er bei Karin Suter aus Steinmaur auf der Rennbahn absolviert. Mbaye, Sohn einer deutschen Mutter und eines senegalesischen Vaters, geboren und aufgewachsen in der Schweiz, ist Wochenaufenthalter in Niederglatt. «‹Ross› war mein erstes Wort, das ich als Baby sagen konnte – und seither sind Pferde meine Passion», verrät er. Nach einer abgebrochenen Lehre als Zimmermann konnte Mbaye sich 2016 seinen Berufstraum erfüllen und sich im Rennstall ausbilden lassen. «Es ist schon hart, morgens um 5 Uhr aufzustehen und bei jedem Wetter zu reiten», sagt er. Und fährt strahlend fort: «Die Aussicht, Rennen zu reiten und zu gewinnen, sind dafür aber Motivation genug.» Bisher hat Mbaye als einziger Jockey-Lehrling der Schweiz acht Rennen bestritten und war dabei fünfmal platziert. Mit einer Grösse von 178 Zentimetern und 58 Kilogramm liegt sein Metier im Hindernissport, so wie es auch bei den gross gewachsenen Brüdern Schärer zu ihren Jockeyzeiten der Fall war. Zum Vergleich: In Flachrennen gelten 1,55 Meter und 55 Kilogramm als ideale körperliche Voraussetzungen für Jockeys.

Hochkarätige Gäste

Im Mittelpunkt des ersten Zürcher Renntages mit acht Prüfungen stehen zwei hochklassige Flachrennen mit internationaler Beteiligung. So geht Way Key Star aus München als klarer Favorit in das Hauptereignis, den 104. GP der Stadt Zürich. Der sechsjährige Hengst gewann bisher fünf Rennen. Gusgus des Brières holte unter anderem das österreichische Derby. Die Schweizer Hoffnung Bambini Twist gewann 2018 drei Rennen in Folge. Trainer Andreas Schärer gibt zu bedenken: «Ich glaube, dass Pferde, die heuer schon gelaufen sind, bevorteilt sind.» Im klassischen Flachrennen der Swiss 2000 Guineas messen sich die besten dreijährigen Hengste. Runnymede aus Deutschland gewann zweimal in Frankreich und bringt von dort auch den Spitzenjockey Cristian Demuro mit. Mit Pacamara und Muddy Waters stellt Andreas Schärer die Lokalfavoriten. Im Meilenrennen wird der italienische Gast Matey favorisiert. Wenn es in den Rennen um die Stallform geht, so sind die Pferde von Trainer Pepi Stadelmann aus Niederglatt zu beachten. Er stellte in diesem Frühjahr schon fünf Sieger und bringt in zwei Prüfungen fünf Pferde an den Start.

Mit dem Duell des ehemaligen Radbahnprofis Franco Marvulli gegen das Trabrennpferd Bombastic du Merle, gefahren von Heiner Bracher, steht ein weiteres Highlight auf dem Programm, das um 12 Uhr mit Ponyrennen beginnt. (Zürcher Unterländer)