Der Regionalfussball steht nun auch still

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat am Freitag nach der Pressekonferenz des Bundesrates entschieden, den Spielbetrieb im ganzen Land per sofort und bis auf Weiteres vollständig auszusetzen. «Dies gilt ab Freitagabend für alle Spiele aller Kategorien und Altersklassen», hält der SFV in einem Communiqué fest. Der Verband hat seinen Beschluss nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gefällt – «im Einklang mit der allgemeinen Strategie der Schweiz».

Der SFV verweist darauf, dass «Fussball gemäss Einschätzung der Gesundheitsbehörde und der Epidemiologen als eine Mannschaftssportart mit erhöhter Ansteckungsgefahr gilt». Aufgrund Einschätzungen des BAG legt der Fussballverband den im Amateurbereich aktiven Vereinen nahe, auch den Trainingsbetrieb bis auf Weiteres einzustellen. Auch der Fussballverband Region Zürich (FVRZ) hat auf seiner Homepage den Klubs eine entsprechende Empfehlung abgegeben.

«Der Verantwortung gerecht werden»

Mit den Worten «Aussergewöhnliche Situationen erfordern aussergewöhnliche Massnahmen», lässt sich SFV-Zentralpräsident Dominique Blanc in der Mitteilung zitiert. Und weiter: «Damit tragen wir der allgemeinen Entwicklung Rechnung und wollen zugleich als grosser Sportverband der Schweiz der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Es ist ein Entscheid im Sinne der Gesellschaft und der Gesundheit aller Menschen in unserem Land.»

Vor Wochenfrist hatte noch Hoffnung bestanden, dass der Start der zweiten Meisterschaftsphase in der Promotion League (PL), der 1. Liga und der 2. Liga interregional am diesem Wochenende (14./15. März) erfolgen könne. Doch in den vergangenen Tagen hat sich die Lage um den Coronavirus weiter zugespitzt. Nachdem im Kanton Tessin der Notstand ausgerufen worden war, wurden die Spiele AC Bellinzona - YF Juventus Zürich (PL) sowie Gossau - Paradiso (1.) bereits am Donnerstag vorzeitig verschoben. Dass nun in den dritt- und vierthöchsten Ligen dieses Wochenende gar nicht gespielt wird, kommt nicht ganz überraschend. Bereits am Donnerstag hatte das Komitee der Ersten Liga vorgewarnt: «Es muss damit gerechnet werden, dass auch die übrigen Spiele der Promotion League und der 1. Liga abgesagt werden müssen. Wir empfehlen den Klubs daher, ihre Spielvorbereitungen soweit wie möglich hinauszuzögern.»

Bassersdorfs Offensiv-Crack Leandro Miguel Teixeira Gomes (links) hätte sich am Sonntag vor heimischem Publikum gerne so gut ins Szene gesetzt wie hier im Zweikampf mit dem Amriswiler Enis Lela. Bild: Sibylle Meier

Bassersdorf hätte den Anfang gemacht

Das Fanionteam des FC Bassersdorf wäre am Sonntag auf dem Rasen der heimischen BXA gegen Wil 2 zur ersten Rückrunden-Partie in der 2. Liga interregional angetreten. Auch die Männer-Zweitligisten Regensdorf, Brüttisellen-Dietlikon und Wallisellen sowie Frauen-Erstligist Kloten werden wohl kaum wie geplant am kommenden Wochenende (21./22. März) den Spielbetrieb aufnehmen.

In der 3. Liga wäre der Rückrundenstart für das letzte März-Wochenende vorgesehen gewesen. Mit Embrach (zwei Teams), Rümlang, Regensdorf II, Bassersdorf II, Bülach, Niederweningen, Glattbrugg, Kloten und Rafzerfeld müssen sich weitere Mannschaften fürs Erste gedulden. Damit geht es ihnen natürlich nicht anders als allen anderen Fussballerinnen und Fussballern in der Schweiz.