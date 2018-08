Der Start bleibt das Ziel

Die beiden EM-Finals im Berliner Jahn-Sportpark in dieser Woche am Dienstag (200 m) und Donnerstag (100 m) verliefen für den sehbehinderten Philipp Handler nahezu gleich: Im Vergleich zur Konkurrenz blieb er am Start «sitzen», sah sich mit seinen rund acht Prozent Sehkraft sowohl über 200 m als auch 100 m von Beginn weg in der Defensive. «Meine Starts waren von der Beschleunigung her eher jene eines Mittelstreckenläufers. Ich brachte keinen Druck auf die Startblöcke», stellte der Unterländer nach seinen Darbietungen selbstkritisch fest. Die Fussstellung könnte eine Rolle gespielt haben.

Fehlende Wertschätzung

Im 200-m-Rennen wirkte sich das Defizit wegen der längeren Distanz nicht ganz so extrem aus und stand wegen des Wettkampfglücks beziehungsweise Pechs der Gegner – einer stürzte, einer wurde disqualifiziert – durch den Gewinn der Bronzemedaille nicht im Fokus. «Mir fehlte aufgrund eines verpatzten Starts an einem Meeting und einer leichten Oberschenkelverletzung während der Vorbereitungsphase die Sicherheit und das Selbstvertrauen, was zu einer gewissen Verkrampfung geführt hat», sinnierte der inzwischen dreifache EM-Bronzegewinner. «Daran müssen wir arbeiten.»

In anderen Kategorien wäre die Schwäche kaum aufgefallen, weil die Felder teilweise nur aus zwei Startern bestanden und die Vergleichswerte fehlten. Handlers Klasse T13 war jedoch so stark besetzt, dass es zuerst 100-m-Halbfinals gab. Der 5. Rang des europäischen Spitzenläufers wies sportlich einen bedeutend höheren Stellenwert auf als viele Podestplätze. «Manchmal habe ich damit Mühe», erklärte Handler, «dass nur Medaillen zählen. Es verfälscht das Bild in der Öffentlichkeit.»

Persönlich sei er wohl zufriedener mit Rang fünf unter 13 Sprintern als jene, die bei drei Startern die Silbermedaille umgehängt erhielten. «Aber ohne das Glück über 200 m hätte es passieren können, dass ich als einziger Schweizer ohne Medaille geblieben wäre, sich jedoch keiner gegen so viele Konkurrenten durchsetzen musste und so viele hinter sich lassen konnte. Interessiert hat es trotzdem niemanden», sprach Handler ein Grundproblem des paralympischen Sports an.

Tokio 2020

Im Hinblick auf Tokio 2020 dürfte sich die Situation weiter verschärfen, nachdem beispielsweise der T13-200-m-Lauf von Handler bereits aus dem Programm gestrichen wurde. «Um zwei Chancen zu haben, müssten wir eine Staffel stellen können. Sonst kann ich wie schon in Rio 2016 wiederum nur über 100 m starten. Im Gegensatz zu den Rollstuhlsportlern kann ein ‹Stehender› nicht auch noch über 400 m oder 800 m starten», erörtert der Sportler.

Umso wichtiger wird auf dem Weg nach Japan sein Starttraining sein. «Wir haben zuletzt allgemein an der Technik gefeilt. Aber für einen Sprinter sind die ersten Meter entscheidend. Nicht jeder ist ein Usain Bolt, der das Feld von hinten aufrollen kann», weiss der seit dieser Saison nicht mehr beim LV Winterthur, sondern in einer Gruppe des LC Zürich trainierende Swiss-Paralympic-Athlet. «Der Wechsel», zieht Philipp Handler eine Zwischenbilanz, «hat sich als richtig erwiesen. Weil ich in Zürich wohne, steht mir nun deutlich mehr Erholungszeit zur Verfügung.» Künftig wohl vermehrt nach intensiven Starttrainings.

(Zürcher Unterländer)