Der neue Marathon-Man

Ein kurzer Blick in die Statistik genügt, denn diese Zahl springt einem geradezu entgegen: 43. Sie steht hinter dem Namen Fabian Ganz. 43 Einsätze hatte der Verteidiger am Sonntag im dritten Playoff-Viertelfinalspiel gegen die GCK Lions. Aufgeschlüsselt auf die Eiszeit bedeutet die 43: Ganz stand fast 27 Minuten auf dem Eis (26:50), also beinahe die halbe Partie. Zum Vergleich: Topcenter Éric Faille absolvierte 25 Einsätze.

Der 30-jährige Ganz knüpft dort an, wo er in der Qualifikation aufgehört hat. Hinter Faille, Figren, Forget und Marchon war er mit 31 Punkten (8 Tore/23 Assists) fünftbester Skorer. Und aufgrund der Punkte hinter dem Oltner Philippe Ryth zweitbester Verteidiger der Liga. Im Playoff hat er auch schon wieder drei Punkte geholt wie sein überraschender Teilzeitpartner Gian Janett.

Die enorme Steigerung

Beim aktuellen Fitnessstand des Teams setzt Björn Lidström, der für die Defensive zuständig ist, sieben Verteidiger ein. Ganz absolviert als Einziger Doppel­einsätze, an der Seite von Simon Kindschi und eben von Janett. «Ich spiele sehr gern mit Gian, ich hoffe, ihm passt es auch mit mir», sagt Ganz. Lidström erklärt, dass 43 Einsätze dann sehr gut zu verkraften seien, wenn es um das Spiel mit dem Puck, um offensive Aktionen gehe. «Müsste einer aber die ganze Zeit sich im eigenen Drittel wehren, wenn das andere Team in Scheiben­besitz ist, dann wäre das zu viel.»

Zu Klotens ganz grossen Zeiten hatte ebenfalls ein Verteidiger so viel mehr Eiszeit als die anderen: Anders Eldebrink. Der Schwede wurde deshalb auch als «Marathon-Man» bezeichnet. Ganz ist in eine ähnliche Rolle hineingewachsen. Nach einer ersten Klotener Saison, die nicht gerade als gelungen bezeichnet werden kann. Im letzten Winter kam er auf 18 Skorerpunkte, was für einen wie ihn, der schon zwei NLB-Saisons mit über 40 Punkten abgeschlossen hat, wenig war.

«Mit den neuen Trainern gab es für uns einen Neustart», erklärt Ganz. Und fügt an: «Es gefällt mir gut mit den zwei Schweden. Sie haben mir klar gesagt, was sie wollen, wie sie mich einschätzen.» Schon seit Saisonbeginn habe er das «Mega-Vertrauen» der Trainer gespürt. Und für einen Spieler gebe es nichts Besseres als ein solches Gefühl. Deshalb hat er jetzt selber wieder grosses Vertrauen in seinen Schuss. Und deshalb hat er jüngst auch seinen Vertrag vorzeitig bis 2023 verlängert.

Nur wenn Tim Grossniklaus aus Langnau aushalf, war Ganz in diesem Winter nicht die Nummer 1. «Er ist ein Verteidiger mit sehr vielen Qualitäten und auch offensiv eingestellt. Wenn man Erfolg haben will, steht das Team im Vordergrund, und dann nimmt man sich gern ein bisschen zurück.» Ganz sieht das pragmatisch. Im Schnitt der Qualifikation kam Grossniklaus auf 33 Einsätze pro Match, er auf 32.

Nicht zu viel spekulieren

Der Heimsieg vom Sonntag, auch wenn erst in der Verlängerung erzielt, habe der Mannschaft gut getan. «Vorher hatten wir zu Hause fast mehr Mühe.» Für den Match von heute habe man Anpassungen vorgenommen. «Die Lions kontern geschickt. Wir dürfen im Spiel nach vorn nicht zu viel spekulieren.» Und wenn der Gegner führe – was ja in jedem Match der Fall gewesen ist –, dürfe man den Kopf nicht verlieren.