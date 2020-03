Die Jets fliegen raus, doch diesmal bleibt die harte Landung aus

Spiel vier dieser Best-of-5-Serie war nichts für schwache Nerven: 7:7 zeigte die Resultatetafel nach der regulären Spielzeit, ehe kurz vor Ablauf der Verlängerung ein abgelenkter Schuss unter den Beinen von Jets-Hüter Simon Bergström durchrutschte und das Playoff-Ende für die Klotener besiegelte. «Das ist brutal», bringt Captain Jürg Graf nach einigen Minuten über die Lippen. «Jeder hat über Monate hart für diese Zeit gearbeitet. Dass sich das nicht ausbezahlt hat, tut mir leid für meine Mitspieler.» Eggiwil, der Erstliga-Aufsteiger, hat Kloten-Dietlikon, den NLA-Absteiger, aus dem Playoff geworfen.

Fairer Topskorer

Nach dem ersten Drittel hatte indes noch nicht viel auf dieses aufreibende Ende hingedeutet. Die Jets nutzten ihre spielerische Überlegenheit zu einer 2:0-Führung, auch nach zwei Dritteln lagen sie (wieder) in Front (5:3). Doch erneut bereitete die simple, aber sehr effektive Spielweise der Emmentaler den Jets grosse Mühe. «Wir kriegten sie während der ganzen Serie zu wenig gut unter Kontrolle, daher haben sie auch das Weiterkommen verdient», findet Jets-Topskorer Teemu Suomalainen. Der schlaksige Finne war es, welcher mit seinem 31. Saisontor seine Mannschaft wenige Sekunden vor Schluss noch in die Verlängerung rettete. «Dass das Glück nicht auf unsere Seite gekippt ist, müssen wir akzeptieren. Wir haben heute nochmals alles rausgehauen.» Auch Cheftrainer Nivin Anthony mag seiner jungen Mannschaft keinen Vorwurf machen. «Ich bin dankbar und stolz, jeder Einzelne hat gekämpft.»

Zufriedenes Fazit

In dieser Saison haben die Jets Männer mit einem völlig neuen – nur gerade sechs Spieler blieben nach dem letztjährigen Abstieg aus der NLA dabei – und verjüngten Team, ihre erste Saison in der zweithöchsten Liga in Angriff genommen. «Konsolidierung», sich in der Liga festigen, hiess der Plan für die aktuelle Spielzeit. Und das ist den Jets gelungen. Mit Rang 3 schlossen sie die Qualifikation sogar über den Erwartungen ab. «Dieser Top-3-Platz und der Fakt, dass wir Leader Basel einmal und das zweitplatzierte Thurgau sogar zweimal geschlagen haben, darf uns über die ganze Saison gesehen zufrieden stimmen», sagt Anthony.

Dezember-Baisse erklärt

Anders als in den vergangenen Jahren, als die Jets in der NLA mit Trainerentlassungen, unzufriedenen Leistungsträgern und nervenzerreissenden Playouts von sich reden machten, ist es heuer ungewohnt ruhig geblieben rund um die Männer-Equipe. Und sogar als die Mannschaft um den Jahreswechsel fünf Niederlagen in Serie produzierte, war schlechte Stimmung nie das Thema. In der Nachbetrachtung übernimmt der Staff um Cheftrainer Anthony die Verantwortung für die Dezember-Baisse: «Wir haben womöglich etwas zu viel gewollt, nachdem wir so gut gestartet waren.» Im November hatten die Jets die NLB-Tabelle nämlich noch angeführt und damit nicht nur die Konkurrenz, sondern auch sich selbst überrascht.

Ansprüche steigen

Nebst «Konsolidierung» ist «Kontinuität» das neue Stichwort in Kloten. Chefcoach Anthony wird gemeinsam mit Simone Berner und Dani Meier auch in der neuen Saison das Trainer-Trio bilden. Zudem bleibt ein Grossteil der Spieler den Jets erhalten, und es sollen weiterhin auch junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ins Fanionteam eingebaut werden. Letzteres ist etwas, dass der Verein in der Vergangenheit nicht immer nachhaltig verfolgt hatte. In dieser Saison aber kamen mit Mischa Schmid, der sich in der ersten Linie etablierte, Sven Gisiger, David Kissling und Lukas Schellenberg gleich vier U-21-Junioren regelmässig zum Zuge.

Was sich ändern wird, sind die Ansprüche, das lässt Anthony durchblicken. «Die gesammelte Erfahrung über die Saison wird uns alle einen Schritt weiter bringen. Anders als vor einem Jahr haben wir jetzt ein grundsolides Fundament, auf das wir aufbauen können.»

Bei den neuen Jets wird nichts mehr aus der Luft gegriffen.