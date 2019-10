Die Raptors wollen mit flexiblem Angriffsspiel öfter punkten

«Es ist Zeit, dass wir ein effektiveres Spielsystem einsetzen», erzählt Will Adams. Mitte der vergangenen Saison hat der Trainer der Regensdorfer Basketballerinnen damit begonnen, die von ihm beübte 1.-Liga-Equipe anders angreifen zu lassen. Und zwar «komplett verschieden zu dem, was wir vorher gemacht haben». Die Umstellung geschah nicht ganz freiwillig. Will Adams hatten davor mehrere Schlüsselspielerinnen gefehlt.

Anne Martin war die ersten zwei Monate der Meisterschaft wegen einer Verletzung ausgefallen, danach brach sich Agnieszka Ksiazek beim Snowboarden den Arm. Zwei weitere Basketballerinnen standen schwanger nicht zur Verfügung. Dadurch hätten im Angriff wichtige Optionen gefehlt, erinnert sich der Coach. «Und das veränderte, wie wir die Spiele angingen und wie die Ergebnisse herauskamen.»

Ab sofort punkten alle

Nach zwei Saisons mit nur einer Niederlage und zwei Aufstiegen klassierten sich die Raptors Regensdorf nicht wie erhofft im vorderen Mittelfeld, sondern, mit fünf Siegen aus 20 Partien, auf Platz acht. «Das Niveau ist noch einmal höher geworden», urteilt Franziska Raff. Sie spielte wie viele bis 2016 schon einmal in der 1. Liga regional. Teamcaptain Raff spricht von einer zweigeteilten Spielklasse mit vier guten und fünf schwächeren Gegnern. «Es hat Spass gemacht. Und wir haben gezeigt, dass wir das Potenzial haben, um mitzuhalten.» Es hätten auch mehr Siege sein können, gingen doch acht Matchs mit weniger als zehn Punkten Differenz verloren. «Wir haben unter den gegebenen Umständen gut abgeschnitten», findet Will Adams.

«Es werden Spielerinnen punkten, von denen das niemand erwartet.» Raptors Trainer Will Adams zum neuen Spielsystem.

Nun peilen die Raptors einen der ersten vier Ränge an – dank mehr Flexibilität im Angriff. «Wir wollen nicht mehr auf einzelne Spielerinnen fokussiert sein», sagt Adams. Die Spielerinnen sollen mehrere Positionen besetzen. Und statt fixen Set Plays genutzt werden, was der Gegner anbietet. Die «motion offense» genannte Variante helfe in der Weiterentwicklung des Teams. «Es werden Spielerinnen punkten, von denen das niemand erwartet», fügt der Teamverantwortliche an.

Doch die Spielerinnen brauchten im System weitere Repetition und müssten noch öfter zusammen antreten. Zumal es über den Sommer personelle Änderungen gab. Vier Basketballerinnen aus dem Kader der letzten Saison sind nicht mehr dabei. Hinzugekommen ist eine U-19-Juniorin, und Sophie Witte ist nach einem Jahr in der NLB in Baden und zwei Jahren Pause zurückgekehrt. Das Kader umfasst elf Spielerinnen.

Die individuelle Vorbereitung startete im Juni, die Teamtrainings im August, und im September nahmen die Zürcher Unterländerinnen an einem Turnier im bayerischen Mammendorf teil. «Dort konnten wir die neuen Dinge gut anwenden», berichtet Franziska Raff.

Am 7. November spielen die Raptors gegen Aarau um die ersten Meisterschaftspunkte. Der Coach ist optimistisch und wiederholt, was er vor einem Jahr sagte: «Das Team ist besser, als es selbst glaubt.»