Die Rüeggs lassen sich von der Euphorie durch den Morast tragen

Als Zehntplatzierte tat es Noemi Rüegg ihrem ihr WM-Rennen als beste Schweizerin ab. Dies in der Altersstufe U-23, der sie heuer im ersten Jahr angehört. Das Ergebnis bedeutete eine massive Steigerung im Vergleich zur Weltmeisterschaft 2019, an der sie im dänischen Bogense als 18-Jährige den 22. Rang erreicht hatte. Auch ihr Bruder Timon verbesserte sich mit Platz 13 im Jahresvergleich enorm: um nicht weniger als 16 Positionen.

«Ich bin im Ausland schon Rennen gefahren, an denen es noch mehr Zuschauer als in Dübendorf hatte, aber noch nie haben mir so viele Leute zugerufen wie am Sonntag», schildert der 24-jährige Oberweninger am Tag danach noch hocherfreut. «Die Stimmung war unglaublich.» Von dieser Euphorie liess sich Rüegg förmlich anstecken, auch wenn sich dieses WM-Rennen als eines der anspruchsvollsten seiner bisherigen Karriere entpuppte: «Obwohl ich morastige Strecken liebe, war der Parcours sehr schwer. Ich bin stolz darauf, dass ich an der Weltmeisterschaft eine meiner besten Leistungen zeigen konnte.»

Rechtzeitig zur Form gefunden

Rangmässig wäre mit etwas mehr Fortune sogar mehr dringelegen als der 13. Platz. «Hätte ich am Sonntag nicht zwei Platten gehabt, wäre vielleicht sogar ein Platz unter den ersten zehn möglich gewesen», befand Timon Rüegg. «Aber auch so bin ich zufrieden. Mit meiner Form ist es seit Anfang Dezember aufwärts gegangen, gegen die Weltmeisterschaft hin bin ich immer besser in Schuss gekommen.» Tatsächlich fuhr Rüegg nach seinem zunächst verhaltenen Start in die Quersaison ab Dezember auf konstant hohem Niveau: «Meine Form ist immer besser geworden. Der 12. Rang am Weltcup in Namur war ein erster Saisonhöhepunkt, Platz 13 an der WM in Dübendorf der zweite».

Das ungewohnt hohe Interesse an den Querfahrern vor der Heim-WM vermochte den Fahrer des VC Steinmaur nicht zu bremsen: «Es war zwar schön, dass es mehr Medientermine und mehr Interviews gab. Aber für einmal konnten wir uns nicht in aller Ruhe auf die WM konzentrieren.» Rüegg bekommt nun Gelegenheit zur Erholung: Nach diesem Highlight ist die Radquersaison 2019/20 beendet.

Noemi Rüegg auf ihrem Weg zum 10. Rang im WM-Rennen der unter 23-Jährigen. Bild: Keystone

Noemi Rüeggs Punktlandung

Mit ihrem WM-Abschneiden zufrieden zeigt sich auch die 19-jährige Noemi Rüegg, Timons Schwester. Sie startete zwar erstmals als U-23-Fahrerin, aber nicht das erste Mal in einem U-23-WM-Rennen. Weil es erst ab dieser Saison ein Rennen für die (unter 19-jährigen) Juniorinnen gab, musste sie 2019, obwohl damals noch im Juniorinnenalter, die WM in der Kategorie U-23 bestreiten. «Auch mich haben viele einheimische Fans unterstützt, das hat mich angespornt», berichtete sie, «gleichwohl war es wichtig, das Rennen gut einzuteilen und sich in der Anfangsphase nicht zu stark zu verausgaben. Ihr gelang ein guter Start, über die erste Brückenpassage führte Rüegg das Feld gar an. «Danach habe ich mich etwas zurückgehalten und darauf konzentriert, mich an der 10. Position zu halten.» Schliesslich hatte sie sich einen Top-10-Platz zum Ziel gesetzt. Dass sie diesen nun genau erreichte, macht die Oberweningerin stolz. «Es hat sich gezeigt, dass die Vorbereitungen richtig waren», sagte sie.

Mit Blick auf die Zukunft fügte sie an: «Ich hoffe, ich kann mich in den nächsten Jahren weiter steigern, unter den zehn Erstplatzierten war ich doch eine der Jüngsten. Die WM in Dübendorf war auf jeden Fall ein krasses Ereignis.» Ob sie der Strasse oder dem Querfeldeinfahren den Vorzug geben soll, weiss Noemi Rüegg im Moment noch nicht so recht: «Ich fahre beide Disziplinen gern. Deshalb habe ich mich auch einem internationalen Frauenteam angeschlossen, das vor allem in Belgien Strassenrennen bestreitet.» Nach einer Rennpause geht es am 1. April in Belgien mit dem ersten internationalen Rennen los.