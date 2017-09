Die Zürcher nutzen den Heimvorteil

Einmal jährlich sind die Kunstturner nicht als Einzelsportler unterwegs, sondern turnen an den Schweizer Mannschafts-Meisterschaften (SMM) in Teams für den Turnverband ihres Kantons um Titel und Medaillen. Am Samstag begeisterten die Kunstturner das Publikum an den SMM in der Sporthalle Hirslen in Bülach, am Sonntag waren die Kunstturnerinnen an der Reihe. Den sportlichen Höhepunkt beider Tage bildet jeweils der Wettkampf in der höchsten Kategorie, der Nationalliga A (NLA). Es ist der Moment, an dem die gesamte Elite aus dem Leistungszentrum des Schweizerischen Turnverbands in Magglingen anreist. Für die Zürcher Elite-Turner gab es heuer vor heimischem Publikum in Bülach nur ein Ziel: sich den Meisterpokal von den Aargauern zurückzuholen. In den vergangenen Jahren hatten die beiden Equipen bei den Männern dominiert: Mal gewannen die Zürcher, dann wieder die Aargauer. Nach den ersten beiden Geräten lagen die Aargauer mit dem Reck-Vize-Europameister Oliver Hegi diesmal jedoch auf dem letzten Rang. Sie kämpften und kämpften, drangen auf den 2. Platz vor – und kamen am Ende trotzdem nicht mehr an die Zürcher ran.

Zuerst die Grippe besiegt

Für den Zürcher Sieg verantwortlich zeichneten unter anderem die Bülacher Eddy Yusof und Sascha Coradi, aber auch Marco Rizzo vom Kutu Freienstein-Rorbas. Sie zeigten Übungen auf Höchstniveau. Dies, obwohl Eddy Yusof seine Übungen vereinfachen musste, nachdem in Magg­lingen eine Magen-Darm-Grippe die Nationalkaderturner flachgelegt hatte. «Ich bin sehr froh, dass ich trotzdem dabei sein konnte», sagte er. Das Heimspiel hätte er auf keinen Fall verpassen wollen. Auch Sascha Coradi bedeutete der Sieg in der Heimat sehr viel: «Es ist sensationell, dass wir alle starten konnten und es doch noch aufgegangen ist.» In der NLB holten sich Davide Bieri und Ian Rabaul vom TV Opfikon-Glattbrugg sowie Marc Heidelberger vom TV Rümlang gemeinsam mit ihren Kollegen vom Team Zürich II ebenfalls den Sieg. Sie treten im kommenden Jahr ebenfalls in der NLA an. In der NLC landeten die jungen Zürcher rund um den Bülacher David Bont auf dem 3. Platz. Die Zürcher Routiniers, unter anderem mit dem 35-jährigen SMM-OK-Präsidenten Kevin Bachmann, landeten hinter ihnen auf Rang 4.

Giulia Steingruber begeistert

Am Sonntag sorgten die Frauen für Spannung in der Turnhalle. An den vier Geräten galten für sie die gleichen Regeln wie am Tag zuvor für die Männer. Die Bronzegewinnerin am Sprung der Olympischen Sommerspiele von Rio de Janeiro 2016, Giulia Steingruber, lockte stattliche 1000 Fans in die Sporthalle Hirslen. Dabei trat Steingruber mit ihrem St. Galler Team lediglich in der NLB an, nachdem die Ostschweizerinnen im Vorjahr abgestiegen waren. Die Equipe erhoffte sich mit der aktuellen Schweizer Meisterin den direkten Wiederaufstieg. Doch die Thur-gauerinnen machten Steingruber und Co. einen Strich durch die Rechnung, sodass sich St. Gallen mit Silber begnügen musste. In der NLA holten die Zürcherinnen in Abwesenheit der verletzten Lynn Genhart vom TV Opfikon-Glattbrugg den 4. Platz. Der Sieg ging an die Tessinerinnen. In der NLC gewannen die Unterländerinnen Vivienne Kaiser (TV Opfikon-Glattbrugg), Seraina Fröhlich und Nina Filipovic (Kutu Bülach) Bronze. OK-Präsident Kevin Bachmann zog ein positives Fazit: «Wir haben den rund 2000 Zuschauern eine tolle Show geboten, darüber freue ich mich riesig», sagte der Bülacher. (Zürcher Unterländer)