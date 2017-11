Die letzte Bahn ist ihre Bühne

Eigentlich wäre Mar­tina van Berkel besser Turmspringerin geworden. Denn eigent­lich ist sie etwas klein, um eine Spitzenschwimmerin zu sein. Aber eigentlich hat Martina van Berkel das nie interessiert. Zu Recht. Die Winklerin hat es geschafft, ist mit zwei Olympiateilnahmen eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen des Landes geworden. Nun steht sie da, 28 Jahre alt, seit kurzem promovierte Medienwissenschaft­le­rin und bereit für ihr letztes Ein­zel-Rennen. Das Publikum auf der kleinen schmucken Tribüne im Hallenbad Uster begrüsst sie mit lautem Applaus, entlockt ihr ein Lächeln, eine stille Geste des Dankes, sie legt die rechte Hand aufs Herz. Dann taucht Van Berkel ein, schwimmt diesen 200-m-Rücken-Final auf Bahn 4, mit dem Blick hoch zur goldglänzenden Decke gerichtet und denkt: «Chum, nomal Gas gäh».

Bei Rennhälfte übernimmt Mar­tina van Berkel die Führung; auf den letzten 25 Metern liegt sie, die aktuelle Rekordhalterin, schliesslich alleine an der Spitze. Diese letzte Bahn ist ihre Bühne. Sie schlägt als Erste an, gewinnt mit Saisonbestleistung. Ihre Team­kollegen von den Limmat Sharks Zürich, mit denen sie später­ im Staffelrennen noch Bronze holen wird, sagen mit einem Banner «Danke Martina». Auch die Zuschauer erheben sich von ihren Hartschalensesseln, von denen keiner an diesem Finalnachmittag leer geblieben ist. Sie klatschen gemeinsam mit den Konkurrentinnen im Was­ser und den Wende­richtern. Und nun winkt auch Van Berkel, winkt und lacht.

Dass Wasser ihr Element ist, stellte Martina van Berkel bereits als Kleinkind klar, als sie in den Ferien in Florida schnurstracks Richtung Pool tapste und auch garantiert darin gelandet wäre, hätten die umsichtigen Eltern nicht eingegriffen. Sie sei eine Wasserratte, sagt Van Berkel von sich und als solche in fast jedem Gewässer komplett angstfrei. Seit sie als Kindergärt­nerin bei Ursula Spirig, der Mutter von Triathlon-Olympia­sie­gerin Nicola Spirig, ihr erstes Schwimm­kürsli besuchte, hat sie vom Schwimmen nicht mehr gelassen. Das Talent der jungen Winklerin wurde schnell erkannt, die gute Wasserlage, ihre ausgezeichnete Vorstellungskraft, welche es ihr ermöglichte, neue Bewegungsmuster problemlos umzusetzen. Das alleine hätte aus Van Berkel aber noch keine Spitzenschwimmerin gemacht, dazu brauchte es schon Willenskraft und jene grosse Leidens­fähigkeit, die sie mit ihrem Bruder, dem Ironman­spezialisten Jan van Berkel, teilt. «Ich kann beissen», sagt sie. Und genau damit machte die 1,65 Meter kleine Van Berkel die fehlenden Körperzentimeter in ihrer Karriere zigmal wett.

An diesem späten Sonntagnachmittag in Uster steht bei der Siegerehrung über die 200 m Rücken die Kleinste der drei Medaillengewinnerinnen zu­oberst auf dem Podest, mit Tränen in den Augen. «Ich bin ­eben ziemlich nahe am Wasser gebaut», bemerkt Martina van Berkel später schmunzelnd. Dass sie sich mit Saisonbestleistung verabschieden würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Seit Sommer hat sie nur noch reduziert trainiert, Kopf und Körper langsam heruntergefahren. Van Berkel wertet die schnellen Zeiten über 200 m Delfin und Rücken «als Zeichen, dass man ohne Druck und mit viel Spass einfach schneller ist». Trotz ­dieser starken Leistungen – an ihrem Rücktritt gibt es nichts zu rütteln. Es ist Zeit, befand sie letzthin, als sie durch ihr Foto­album blätterte und die Bilder ihr sagten: «Du machst das nun wirklich schon sehr, sehr lange.»

In diesem Album gebührt dem Jahr 2016 mit den Olym­pischen Spielen in Rio ein besonderer Platz. Es sind glänzende Bilder; sie zeigen eine strahlende Martina van Berkel, denn Rio übertraf alles. Sie brachte ihre gute Form zum richtigen Zeitpunkt ins Becken, schwamm in ihrer Paradedisziplin 200 m Delfin viermal Schweizer Rekord und erfüllte sich mit der Halbfinalqualifikation einen lang gehegten Traum. Dass ihr letzter Rekordversuch diesen Sommer an der WM in Budapest scheiterte, lässt sie rückblickend zufrieden sagen: «Dass der Schweizer Rekord vom wichtigsten Rennen meiner Karriere stammt, hat seine Richtigkeit.» 2:07:90 – diese Zeit wird Van Berkel so schnell nicht vergessen. Aber reden, da ist sie sich sicher, wird sie bald nicht mehr über Zeiten, vielmehr sind es die Geschichten, die im Gespräch blei­ben: «Weisst du noch, damals, nach dem Rennen in …?»

Nach der letzten Bahn einfach davonzuschwimmen, sich wegzustehlen, das hätte Martina van Berkel sich nicht vorstellen können. Sie wollte keinen Abschied mit Pomp und Plattitüden, wohl aber einen feierlichen Final, der als klarer Schlusspunkt einem neuen Kapitel die Seiten überlässt. Die ersten Zeilen hierfür sind bereits geschrieben. Martina van Berkel hat die Schlüssel zu ihrer Wohnung in Heidelberg, wo sie die vergangenen vier Jahre am deutschen Olympiastützpunkt trainierte, abgegeben. Derzeit ist sie auf Jobsuche im Bereich der Unternehmungsberatung, im strategischen Marketing. Sie wohnt wieder in Winkel bei ihren Eltern, spricht von einer Übergangsphase. Alles in der Schwebe? Nein, das würde Van Berkel nicht aushalten. «Ich bin eine Planerin, keine, die ziellos herumschwimmt.» Sagt es und lacht über das zumindest vordergründig paradoxe Bild. Aber einfach herumzuschwimmen, das kann sie sich wirklich nur schwer vorstellen. Dar­um werde sie sich neben dem Schwimmen noch andere Sportarten zum Ausgleich suchen, Handball oder Rudern.

In Uster schliesst sich für ­Martina van Berkel ein Kreis. 2003 hat sie hier ihre ersten Medaillen an Schweizer Meisterschaften geholt. Am Sonntag nun über 200 m Rücken ihre 65. und Letzte. Die Winklerin hinterlässt der Schweizer Schwimm­szene sechs nationale Rekorde zum Knacken. Über die 200 m Delfin und Rücken sowie die 400 m Lagen, auf der Kurz- und Langdistanz ist sie im Moment noch die Schnellste im Land. An ihrer Zeit über 200 m Delfin auf der Langbahn werde die Konkurrenz wohl am längsten zu beissen haben, so Van Berkels Vermutung. Irgendwann wird denn auch in dieser Disziplin eine schneller sein. Das weiss sie. – Aber sie werde es verkraften, verspricht sie schmunzelnd. Denn auch wenn Zahlen und Zeiten irgendwann verblassen – die Geschichten dahinter gehören ihr. (Zürcher Unterländer)