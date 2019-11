Diese Runde geht an die Jets

Gleichzeitig mit dem Wintereinbruch sind die Teams an der Spitze der NLA-Tabelle wieder nah zusammengerückt. Leader Piranha Chur ging gegen die Wizards Bern Burgdorf erstmals diese Saison als Verlierer vom Feld, die Kloten-Dietlikon Jets bezwingen Skorpion Emmental Zollbrück deutlich, und schon liegen zwischen den Piranhas auf Rang 1 und den fünftplatzierten Skorpions nur noch sechs Punkte. Die Jets sind dabei als erste Verfolgerinnen bis auf zwei Zähler zu ihren grossen Rivalinnen aus dem Bündnerland aufgerückt. Der NLA der Frauen tut dieser Zusammenschluss garantiert gut, denn Reibung erzeugt bekanntlich Spannung.

«An diesem Wochenende ist gerade mit dem Resultat von Chur vieles für uns gelaufen. Jetzt haben wir es schon fast wieder in den eigenen Händen», sagt ein zufriedener Stefan Jakob, der nach der Entlassung von Jürg Kihm vor zwei Wochen vom Assistenz- zum Chefcoach befördert wurde.

Bestes Saisonspiel

Etwas überrascht darüber, wie klar sein Team die Emmentalerinnen dominierte, war auch Jakob: «Eigentlich habe ich mit mehr Chrampf gerechnet.» Dass die Skorpions als so ambitioniertes wie talentiertes Team, das in der Runde zuvor Leader Chur in die Verlängerung gezwungen hatte, gegen die Jets derart chancenlos blieb, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Möglich wurde der hohe Sieg auch, weil die Jets ihr wohl bis anhin bestes Saisonspiel zeigten.

Die Schweizer Meisterinnen präsentierten sich am frühen Samstagabend in der Stighag-Halle vor gut 200 Zuschauenden in der Defensive aufgeräumt und offensiv in Torlaune. Bereits nach fünf Minuten führten sie nach Toren von Michelle Wiki und Alice Granstedt mit 2:0. Zwar konnten die Skorpions auf 2:1 verkürzen, doch die erst 17-jährige Leonie Wieland schoss die Jets wieder mit zwei Toren in Front. Kurz nach der ersten Pause war es erneut Wieland, die nach einem Prellball reaktionsschnell die Situation erfasste, zum 4:1 einschob und damit ein weiteres Mal ihre bemerkenswerten Knipserqualitäten unter Beweis stellte.

In der Folge konnten die Blau-Gelben das Skore kontinuierlich auf 7:1 erhöhen und liefen nie Gefahr, das Spiel noch aus der Hand zu geben. Auch im letzten Abschnitt waren die Jets die bessere Mannschaft, und Isabelle Gerig sorgte mit dem letzten Treffer kurz vor Schluss für das «Stängeli». Für die Nationalstürmerin ergeben sich daraus keine weiteren Verpflichtungen. Sportchef Sascha Brendler aber, der nach dem Weggang Kihms als Jakobs Assistent amtet, muss das Team nun von seinen Backkünsten überzeugen. «Er hat uns für ein zehntes Tor einen Kuchen versprochen», erklärt Stefan Jakob schmunzelnd.

Wieland wirbelt weiter

Für auffallend viel Bewegung im Spiel der Jets sorgte Wirbelwind Leonie Wieland. Die junge Stürmerin, am Ende verdient als beste Spielerin ausgezeichnet, gehört derzeit zu den grössten Talenten im Schweizer Unihockey und hat nach der Entlassung von Chefcoach Jürg Kihm auch unter der neuen Trainer-Crew ihren festen Platz in der zweiten Linie. «So wie sie im Moment spielt, kann man gar nicht auf sie verzichten», sagt Jakob. Dass eine Juniorin mit Jahrgang 2002 in der NLA nach neun Runden 11 Skorerpunkte auf dem Konto habe, sage doch alles.

Der Staff mit Jakob und seinen Assistenten Brendler, Thomas Wetter und Rico Polo hat nach Kihms Weggang versucht, die Spielerinnen mit klaren Aufgaben und Forderungen aufs Feld zu schicken. «Struktur reinbringen», nennt das Jakob. Weiter haben die Coachs eine formell erste Linie zusammengestellt aus den Schweizer Nationalspielerinnen Julia, Suter und Michel Wiki sowie den schwedischen Weltmeisterinnen Alice Granstedt und Iza Rydfjäll. Die Trennung von Kihm habe dem neuen Staff eine Art Neuanfang ermöglicht, bemerkt Jakob. «Das Team ist wieder offener für Inputs», sagt er. Und hofft, dass dies so bleibt.