Dramatischer Final im Derby

«Reden! Reden! Reden!», schrie David Castro und gestikulierte wild mit den Armen. Der Trainer von Phönix Regensdorf war angespannt im zweiten Viertel der Partie gegen Opfikon. Zwar hatte seine Mannschaft auf 26:37 verkürzt, die Gäste jedoch hatten keinen guten Start erwischt. «Wir haben das erste Viertel völlig verschlafen», sagte Castro.Das wussten die Opfiker auszunutzen: Sie gewannen zahlreiche Zweikämpfe um den Ball und drangen dann mit viel Tempo zum gegnerischen Korb vor. «Wir haben mit Vollgas gekämpft», meinte Opfikons Spieler-Trainer Renato Maggi zur Partie.

Im vorletzten Viertel wendete sich das Blatt jedoch. Die Regensdorfer waren nun besser in der Partie, während die Opfi­ker ihrem hohen Tempo Tribut zu zollen schienen. Am Ende des dritten Viertels betrug der Vorsprung des Heimteams nur noch vier Punkte.

Dann, im Schlussviertel, nutzten die Regensdorfer beim Stand von 67:64 vier Freiwürfe, um in dieser Partie erstmals seit dem ersten Viertel wieder in Füh­rung zu gehen. Zwei Minuten vor dem Ende gingen jedoch die Opfi­ker wieder in Front: 74:73 stand es zu diesem Zeitpunkt, und als sie noch mit zwei Freiwürfen nachlegen konnten, schien die Partie entschieden. Doch dann glich Tobias Müller mit einem Drei-Punkte-Wurf für die Furttaler aus – es ging in die Verlängerung.

Knappe Entscheidung

Und diese endete ähnlich dramatisch wie das Schlussviertel. Kurz vor Schluss verwandelte Tobias Müller zwei Freiwürfe. Diesmal waren es die Opfi­ker, die drei Punkte in Rückstand lagen. Den Opfi­kern blieb noch ein Angriff – und tatsächlich schaffte Artan Mala mit einem Drei-Punkte-Wurf noch den Ausgleich.

Noch eine Verlängerung in diesem verrückten Spiel. Und in dieser setzten sich die Regensdorfer mit zwei Freiwürfen ganz am Ende­ durch. «Am Schluss haben wir nicht intelligent gespielt», analysierte Maggi. «Aber wir hätten auch nicht gedacht, dass es so eng wird. Wir hatten Regensdorf stärker erwartet.» Castro dagegen war froh, dass sein Team doch noch gewonnen hatte. «Wir waren von der aggressiven Spielweise Opfi­kons überrascht», hielt Castro fest.

Für Regensdorf ging die Siegesserie weiter mit einem Team, das auf diese Saison hin stark verändert wurde. Castro hat ein grosses Kader zur Verfügung. Wie schafft er es, die Spieler bei Laune zu halten? «Ich rotiere natürlich auch immer wieder», klärt er auf. «Aber der Kern der Mannschaft ist ja derselbe geblieben.»

Zufrieden trotz Niederlage

Auch das dürfte ein Grund dafür sein, dass die Regensdorfer derzeit auf der Erfolgswelle reiten. Was, wenn es so weitergeht? Könnte der Aufstieg zum Thema werden? «Das überlasse ich der Mannschaft», sagte Castro. Für den lokalen Nachbarn Opfi­kon hin­gegen bedeutet die Nieder­lage im Derby die zweite in vier bisherigen Saisonspielen. Und auch die beiden Siege möchte Maggi nicht überbewerten: «Wir haben gegen Teams gewonnen, gegen die wir gewinnen müssen.» Zufrieden ist er trotzdem: «Wir haben gezeigt, dass wir gegen Teams wie Phönix mitspielen können.» Nun will Maggi den Schwung in die nächsten Partien mitnehmen. (Zürcher Unterländer)