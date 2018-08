EM-Heldinnen mit Biss auf der Bahn

«Noch ein letztes gutes Rennen in diesem Sommer», hatte sich Fabienne Schlumpf vorgenommen. Und die EM-Zweite über 3000 Meter Steeple von Berlin vermochte ihr Energielevel erneut hochzufahren. Schlumpf lief auf der Wis­acher-Bahn in Regensdorf über 1500 Meter (ohne Hindernisse) – und sie verbesserte ihre eigene Bestmarke auf dieser Strecke. 56 Hundertstel war die 27-Jährige mit ihren 4:17,33 Minuten schneller als bei ihrem Tempolauf zum Schweizer-Meister-Titel von Mitte Juli in Zofingen.«Ich wollte Spass haben und schnell rennen», sagte die Wetzikerin. Das Gefühl aber war bis zum Warmlaufen nicht wunschgemäss gewesen. Am Ende einer langen Saison und unmittelbar nach deren erfolgreichem Höhepunkt habe sie sich müde gefühlt. Beim Warmlaufen aber gelang ihr, was sie sich wünschte: «Ein gutes Körpergefühl holen.» Und so war im Rennen der gewünschte Hunger wieder da.

Dankbar zeigte sich Fabienne Schlumpf gegenüber der Mittelstreckenspezialistin Lisa Kurmann, die 1100 Meter für das perfekte Tempo sorgte, sowie gegenüber den Organisatoren des LC Regensdorf, die seit Jahren eine solch willkommene Startgelegenheit mit geschulten Pacemakerinnen und Pacemakern anbieten. Auf der Schlussrunde nicht mehr mit Schlumpf mitzuhalten vermochte indes die andere Steeple-EM-Teilnehmerin von Berlin über 3000 Meter, Chiara Scherrer. Sie lief nach 4:21,58 über die Ziellinie.

Raess’ Beitrag

Wie sehr die Aussicht auf Topzeiten geschätzt wird, zeigte sich beim diesjährigen Meeting häufig. Über 130 Läuferinnen aus dem ganzen Land und dem angrenzenden Ausland meldeten sich an und traten die Reise ins Furttal an, um über 1500 Meter zu starten – so viele wie noch nie zuvor. «Ein solcher Erfolg macht riesig Freude», sagte der Hauptverantwortliche Martin Knill. Er sah im grossen Zuspruch eine «Belohnung für die jahre­lange Arbeit im Sinn der Ath­leten». Tatsächlich hat sich in der Schweizer Leichtathletikgemeinde herumgesprochen: Wer zum Saisonende nochmals schnell laufen möchte, tritt in Regensdorf an.

Auch bei den Männern widerspiegelte sich dieses Denken auf der Wisacher-Bahn. In der ersten Serie stellte sich LCR-Aushängeschild und EM-Teilnehmer Jonas Raess als Tempomacher zur Verfügung. Dabei setzte er die zeitliche Vorgabe exakt um. «Ich habe es geschätzt, auf diese Weise etwas zurückzugeben», sagte der frühere 1500-Meter-Spezialist, der in Berlin über 5000 Meter sein internationales Debüt an einer Bahn-EM gegeben hat. Und Raess’ Dienste wurden geschätzt. Nach dem Rennen bedankten sich sämtliche Läufer per Handschlag bei ihm. Einer freute sich besonders: 800-m-Spezialist Jonas Schöpfer verbesserte sich auf 3:46,20 Minuten und auf Position 7 der aktuellen Bestenliste.

Zu den vor Freude Strahlenden zählte auch die einheimische Michèle Wieland. Die Finalistin an der Schweizer Meisterschaft über 1500 Meter wurde nach 4:34,91 Minuten gestoppt und steigerte sich damit um gut zwei Sekunden.

Gerne im Feld der Besten

«Ich habe mich bei diesem ho­hen Rhythmus zwar schon nach 400 Metern müde gefühlt», schilderte Michèle Wieland. «Aber ich konnte dranbleiben und hatte bis auf die Zielgerade Gegnerinnen um mich herum.» So machte sie auf den letzten 100 Metern nochmals zwei Positionen gut und wurde am Ende Achte. Und noch etwas betonte sie: «Mit der Spitze, mit Fabienne, Chiara und Lisa durfte ich nicht mitziehen, das hätte ins Verderben geführt. Im gleichen Feld wie sie zu laufen, war aber allemal motivierend.»

Nicht über die Hauptdistanz 1500 Meter an den Start ging Delia Sclabas. Die U-20-Europameisterin des vergangenen Jahres und U-20-WM-Dritte im Juli über 800 und 1500 Meter wagte sich erstmals wettkampfmässig auf die 400-Meter-Distanz. «Ich hatte keine Ahnung, wie schnell ich anlaufen soll, und war darum froh, mich an den andern orientieren zu können», sagte sie. Am Schluss war das Ausnahmetalent mit Topwerten von 800 bis 3000 Meter dennoch die Schnellste: in 56,33 Sekunden. «Ich habe auf eine Zeit unter 57 gehofft», verriet die schnelle Bernerin hernach. Und fügte erfreut an: «Das war cool.» (Zürcher Unterländer)