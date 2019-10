Ein Lehrstück in Sachen Effizienz

Die Startminuten dieses NLA-Duells gehörten den Red Ants Rychenberg Winterthur. Nach dem Führungstreffer durch Alexandra Frick hatten die Kloten-Dietlikon Jets in der 8. Minute Glück, dass die Latte einen zweiten Einschlag verhinderte. Wenig später wehrte sich Monika Schmid mit ihrer ganzen Klasse gegen die alleine auf sie zustürmende Nicole Mattle. »Wir hatten in dieser ersten Phase kaum den Ball und machten nicht, was wir uns vorgenommen hatten – wir brauchten nach der zweiwöchigen Nati-Pause mit den vielen Abwesenden etwas Zeit, um uns zu ordnen», gestand Alice Granstedt nach der Partie. Quasi aus dem Nichts löschte aber Kassandra Luck dieses Startfeuerwerk der Gastgeberinnen und dann ging es Schlag auf Schlag, Tanja Stella traf per Weitschuss, Leonie Wieland erhöhte auf 1:3. Drei Chancen, drei Tore – statt 3:0 hiess es 1:3. In der 17. Minute nutzten die Jets ihr einziges Powerplay des Spiels und mit der Schlusssirene traf Wieland zum zweiten Mal. Mit einem deutlichen 1:5 ging es in die Garderobe, der gnadenlosen Effizienz der Unterländerinnen geschuldet.

Ladenschluss bei Schmid

Auch im zweiten Drittel trafen zunächst die Red Ants, ehe Monika Schmid ihren Laden definitiv bis Ende Partie schloss. Auf der anderen Seite zeigte Granstedt bei zwei Abschlüssen ihre Kaltblütigkeit und auch Sereina Zwissler sowie Isabelle Gerig liessen sich noch in die Skorerliste eintragen. Den Schlusspunkt setzte Natálie Martináková mit dem zehnten Treffer, den sie gleich selber sehenswert einleitete. «Das Resultat widerspiegelt in dieser Höhe den Spielverlauf nicht richtig, es war hart da draussen», sagte die schwedische Verteidigerin Iza Rydfjäll nach Spielende. Erstmals liefen die beiden Schwedinnen im Dress der Jets gemeinsam im gleichen Block auf, Rydfjäll erstmals an der Seite von Verteidigungspartnerin Christelle Wohlhauser. Noch immer wirbelt der Trainerstaff um Jürg Kihm die Linien fleissig durcheinander. »Wir dürften bei etwa 70 Prozent von dem angekommen sein, was wir leisten können, wenn wir dann einmal in fixen Linien trainieren und spielen», urteilt Rydfäll, die nach ihrem Comeback auf Vereinsebene auch wieder für das schwedische Nationalteam aufgeboten wurde und hofft, an der WM in Neuenburg im Dezember ihren vierten Weltmeistertitel holen zu können.

Neuland für Schwedinnen

Die beiden Schwedinnen spielten schon ihn ihrer Heimat beim langjährigen Liga-Dominator IKSU oft in der gleichen Formation. Die Wechselspiele in den Blöcken während der laufenden Saison und der Versuch, die Form gezielt Richtung Champions Cup oder Playoffs aufzubauen, stellen für sie Neuland dar. «Bei IKSU lautete das Ziel immer, ab dem ersten Spieltag voll da zu sein – und von diesem Stand aus noch besser zu werden», sagt Grandstedt, findet den Weg der Jets aber spannend. «Wir vertrauen den Trainern – zu Beginn der Saison gibt es ja noch nichts zu gewinnen», sind sich die beiden einig.