Ein Playoff-Derby zur Frustbewältigung

Es ist wie ein Kater nach einer schlechten Party, nur schlimmer. Das findet Jets-Sportchef Mark Rebsamen Tage danach. Vor einer Woche sind die Kloten-Dietlikon Jets im Cupfinal in Bern ihren Dauerrivalinnen Piranha Chur 3:7 unterlegen und haben dabei im letzten Drittel innerhalb von fünf Minuten fünf Gegentore kassiert. «Die Niederlage schmerzt noch immer, vor allem auch die Art und Weise, wie sie passiert ist», sagt Rebsamen. Wir hatten im Mitteldrittel alles in der Hand und haben unsere Tore nicht geschossen. Es war einfach der Wurm drin.» Die Piranhas waren hungrig, die Jets zu leichte Beute.

Es war ein Spiel, das Captain Julia Suter ratlos macht. «Wir ­haben diesem Cupfinal entgegen gefiebert, wollten voll parat sein. Und dann das.» Der Gedanke, ­warum sie genau in einem solch kapitalen Spiel die Leistung nicht hat abrufen können, geistert ihr noch immer im Kopf herum.

Und Trainer Sascha Brendler, der im November nach der Entlassung von Jürg Kihm im Staff einsprang und dafür als Sportchef in den Ausstand trat, verbrach­te ein paar Tage mit der Frage, ob er bis Ende der Meisterschaft weiter an der Bande der Jets stehen will. Inzwischen weiss er: «Ich mache weiter, aber wie schon immer gesagt, nicht über diese Saison hinaus.» Brendler will danach wieder sein Amt als Sportchef ausüben.

Die Vorteile der Red Ants

Dass heute Samstag das Playoff startet, ist allen Beteiligten mehr als recht. «Jetzt zeigen wir gegen Winterthur, dass wir es besser machen können», sagt Julia Suter kämpferisch. Nach schwedischem Vorbild dürfen auch hierzulande in der NLA die ersten vier Mannschaften der Endtabelle in der Reihenfolge ihrer Klassierung den Viertelfinalgegner aus den qualifizierten Teams auf den hinteren Plätzen auswählen. Und die Jets haben sich wenig überraschend für die sechstplatzierten Red Ants Winterthur entschieden. Die Kantonsrivalinnen seien die perfekten Gegnerinnen, um das Playoff zu lancieren, findet Sportchef Rebsamen und spricht von der historisch bedingten Rivalität der beiden Teams, dem spielerisch guten Niveau der Gegnerinnen, den kurzen Distanzen und dem grossen Publikum, das die Red Ants hoffentlich nach Kloten in die Halle bringen.

Beeindruckende Finalbilanz

Anders als in den vergangenen Jahren hatte die Mannschaft heuer keine Stimme bei der Wahl der Gegnerinnen, der Staff fällte den Entscheid allein. Für Julia Suter ist das kein Punkt, an dem sie sich lange aufhalten will, schliesslich hätte sie ebenso gewählt. Winterthur sei definitiv der bessere Gegner als der schwächere Qualifikationsachte Zug, der sich in der Defensive verbarrikadiere und nur auf Konter aus sei. «Die Red Ants spielen mit. Gegen sie können wir uns optimal auf den Halbfinal einstellen.»

« Sie haben die

individuelle Klasse, um es gegen uns krachen zu lassen.»Julia Suter, Stürmerin Kloten-Dietlikon Jets

Was Suter sagt, würde in anderen Sportarten schnell als überheblich taxiert, im Unihockey ist die Aussage einfach eine realistische Einschätzung der aktuellen Verhältnisse. Alles andere als ein Sieg der Titelverteidigerinnen in dieser Best-of-5-Serie wäre eine Sensation. Seit der Jahrtausendwende verpassten die Kloten-Dietlikon Jets (vormals UHC Dietlikon) nur zwei Playoff-Finals. Und sie haben in dieser Meisterschaft die Red Ants mit insgesamt 14:3 Toren zweimal geschlagen. Trotzdem warnt Suter: «Ich mache mir keine Illusionen, es wird enge Spiele geben. Sie haben die individuelle Klasse, um es gegen uns krachen zu lassen.»

Julia Suter, die Winterthurerin und einstige Red Ant, setzt darauf, dass das Derby gegen die Kantonsrivalinnen im Team jenes Feuer entfacht, das es am Ende braucht, um den Meistertitel zu verteidigen. Ein letzter Pokal steht am 18. April in der Swiss Arena bereit, sollte der Superfinal trotz des sich verbreitenden Coronavirus planmässig stattfinden. Die Titel im Supercup, Champions Cup und Cup haben die Jets vergeben; letzte Chance «Superfinal».