Ein Trainer-Trio für die Jets

Die Kloten-Dietlikon Jets haben für das Männerteam erste Weichen in Hinblick auf die kommende Saison in der Nationalliga B gestellt. Der bisherige Chefcoach Nivin Anthony, der im vergangenen Herbst das Amt des freigestellten Arto Riihimäki übernahm und vor gut drei Wochen mit dem Team den bitteren Abstieg aus der höchsten Liga akzeptieren musste, wird weiterhin an der Bande der Flieger stehen. Komplettiert wird das neue Trainerteam durch Daniel Meier und Simone Berner, die beide nach etwas Bedenkzeit zugesagt haben. Der Stichentscheid liegt bei Anthony.

Der 51-jährige Daniel Meier ist eines der bekanntesten Gesichter in der Zürcher Unihockeyszene und ein Unterländer Urgestein. Er amtete unter anderem bei Bülach Floorball in der NLB und in den Jahren 2013 bis 2015 auch bei den Jets als Chefcoach. In seiner ersten Saison führte er das NLA-Team in extremis in die Playoffs, landete dann aber 2014 diskussionslos in den Playouts und konnte auch in der darauffolgenden Spielzeit mit den Jets nicht mehr an Höhe gewinnen, was im Dezember 2015 zu einer einvernehmlichen Trennung zwischen Klub und Trainer führte.

Brendlers Wunschlösung

Dass die Kloten-Dietlikon Jets nach dem Abstieg der Männer diesen Frühling doch noch etwas zu feiern hatten, haben sie auch Simone Berner zu verdanken. Sie führte die Frauenequipe im Superfinal vor einer Woche zum Meistertitel. Die Rekordinternationale trat nach drei Saisons an der Bande der Frauen (vormals UHC Dietlikon) zurück, dreimal stand sie mit ihnen im Superfinal gegen Chur, zweimal holte sie den Titel. Sascha Brendler, Leiter Sport bei den Kloten-Dietlikon Jets, spricht von einer Wunschlösung und fügt an: «Sowohl Simone Berner als auch Daniel Meier haben sich intensiv mit der Situation auseinandergesetzt und wissen, dass wir hier mit ihnen etwas Neues auf die Beine stellen wollen.»

