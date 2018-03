Ein einheimischer Auftakt-Erfolg

Romanovs Romika buckelte und stieg auf dem Abreiteplatz. «Dort hat sie Angst vor den anderen Pferden», sagt ihre Reiterin Miriam Kaminsky, die aufgrund der turbulenten Vorbereitung nie mit einem Sieg gerechnet hätte. Doch in der Prüfung, es war die erste am 2. Horse Park Dressage Masters, konzentrierte sich die neunjährige Hannoveraner Stute. Dem eleganten Paar gelang ein harmonisches GA04-Programm und es erhielt die höchsten Noten von den Richtern. «Jetzt starten wir hoffentlich endlich durch», freute sich Miriam Kaminsky, die in der Arztpraxis ihres Vaters in Embrach arbeitet.

Über 50 Stunden Dressursport

Zwar gewann sie mit Romanovs Romika auch die beiden letzten Starts der vergangenen Saison, zuvor war das Paar jedoch vom Pech verfolgt. Während ihrer Ausbildung wurde die Stute durch Krankheiten oder Blessuren lang immer wieder zurückgeworfen und kaum war sie gesund, verletzte sich ihre Reiterin bei einem Sturz. Dass es den beiden noch ein bisschen an Kraft und Konstanz fehlt, wurde in der Folgeprüfung, dem GA06, sichtbar. Mit Rang 5 gelang Miriam Kaminsky und Romanovs Romika zwar erneut ein sehr gutes Ergebnis, doch hatten sich einige kleine Patzer und Taktfehler eingeschlichen. Die regionalen Prüfungen bildeten den Auftakt zum grössten Schweizer Dressurturnier, das 2017 zum ersten Mal auf dem Gelände der Pferderennbahn ausgetragen wurde. Mit ihrer Idee hatten die OK-Präsidenten Fritz Pfändler und Gilles Ngovan offene Türen eingestossen – und das Bedürfnis nach Startmöglichkeiten hält an: Es sind wieder über 450 Nennungen eingegangen. An den sechs Turniertagen werden 19 Prüfungen ausgetragen – das sind über 50 Stunden erstklassiger Dressursport! Sportliche Höhepunkte sind das L- und M-Finale am Freitag, die Nachwuchsprüfungen und der GP am Samstag sowie die Grand-Prix-Kür mit Musik am Sonntagnachmittag. (Zürcher Unterländer)