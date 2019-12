Eine Silbermedaille, die hängen bleibt

Die klassische Frage, ob es eine gewonnene Silbermedaille sei, keine verlorene Goldmedaille, kommt für Tanja Stella unmittelbar nach Spielschluss zu früh. Die Verteidigerin der Kloten-Dietlikon Jets bricht das Interview ab, kämpft mit den Tränen. Nach einem kurzen Moment fasst sie sich wieder. «Wir sind nochmals herangekommen. Dann hat in der Verlängerung ein Fehler entschieden, das ist bitter. So bitter. Aber alles, was ich diese Woche gespürt habe, behalte ich für immer – die Fans, die Stimmung, unser Team.» Oft genug entledigen sich Finalverlierer ihrer Silbermedaille sofort, im Schweizer Nationalteam wurde sie von allen mit Stolz getragen. Zu Recht. Das auf dramatische Weise erreichte Endspiel mit vier Toren innert 79 Sekunden im Halbfinal gegen Tschechien, der Ausgleich im Final gegen das vermeintlich übermächtige Schweden acht Sekunden vor dem Ende – die Schweizerinnen eroberten in Neuenburg die Herzen der Fans. «Ich hoffe, dass viele Mädchen und ihre Eltern gesehen haben, was mit Einsatz und Herzblut möglich ist. Auch wenn du nicht mit unendlich viel Talent gesegnet bist, gib alles, go for it, investiere alles, was du hast – das Leben ist zu kurz, um nicht alles zu versuchen», sprudelte es aus Tanja Stella heraus, die nach dieser WM ihre internationale Karriere beenden wird.

Lob gab es derweil von Stellas schwedischen Teamkolleginnen bei den Jets Alice Granstedt und Iza Rydfjäll. «Die Schweizerinnen haben uns alles abverlangt, und vor der Verlängerung war ich extrem nervös. In der Halle war es so laut, dass kaum noch Kommunikation möglich war, es lief alles nur noch nach Gefühl ab», gab die nun vierfache Weltmeisterin Iza Rydfjäll Auskunft.

Wende in Jets-Manier

Diesen WM-Final gegen Schweden hatten sich die Schweizerinnen mit einer unglaublichen Aufholjagd im Halbfinal gegen Tschechien verdient. Mit vier Toren in den letzten zwei Minuten wurde ein zwischenzeitlicher 1:6-Rückstand noch wettgemacht. Isabelle Gerig mit einem Tor und vier Assists, Julia Suter mit den Treffern zum 3:6 und zum 4:6 sowie Michelle Wiki mit dem Ausgleich und dem Siegtreffer in der Verlängerung sorgten für diesen magischen Moment. Torhüterin Monika Schmid, die am Finalwochenende Lara Heini den Vortritt lassen musste, kam zu einem entscheidenden Kurzeinsatz bei einem Penalty der Tschechinnen. «Was wir in diesem Spiel schafften, ist unbeschreiblich. Die ganze Halle ist kopfgestanden», sagte Suter nach dem Halbfinal fassungslos. «Ich bin fast erschrocken, als der Ball zum Sieg im Netz war. Ich stand dort im Slot, wo ich in solchen Momenten stehen muss», gab sich Michelle Wiki bescheiden. Die Stürmerin musste sich bedauerlicherweise in der 51. Minute des WM-Finals vorzeitig verabschieden. Humpelnd verliess sie nach einem Zweikampf das Feld. Ein MRI sollte am Montag erste Informationen über die Tragweite ihrer Knieverletzung liefern.

Grosse Trauer herrschte nach dem Halbfinal bei den Tschechinnen um die Jets-Söldnerinnen Natálie Martináková und Hana Koní?ková, die nach der Niederlage im kleinen Final gegen Finnland (erneut nach Verlängerung) leer ausgingen. Schon am nächsten Wochenende werden alle neun WM-Teilnehmerinnen der Jets wieder gemeinsam auflaufen. Einfach nicht mehr vor 4250 euphorisierten Fans wie diesen Sonntag in Neuenburg. Der Meisterschaftsalltag hat sie wieder.