Embrach steigt erhobenen Hauptes ab

Schon bevor sie auf dem heimischen Hungerbühl zu ihren letzten beiden Partien der Auf-/Abstiegsrunde antraten, standen die Embracherinnen mit mehr als nur einem Bein in der NLB. Ihre beiden Partien gegen den Gruppenleader Schlieren sowie gegen den Vorletzten Neuendorf II mussten die Gastgeberinnen unbedingt gewinnen – und selbst in diesem Fall noch auf fremde Hilfe hoffen. Audacia Hochdorf, der mit mehreren ehemaligen Nationalspielerinnen gespickte, nach oben strebende NLB-Qualifikationssieger, hätte in diesem Fall aus Embracher Sicht lediglich eines seiner drei Spiele gegen das abgeschlagene Schlusslicht Diepoldsau-Schmitter II, Elgg sowie Neuendorf II gewinnen dürfen. Bei Punktgleichheit beider Teams hätte der direkte Vergleich, der in der 1. Auf-/Abstiegsrunde mit 3:0 an die Luzernerinnen gegangen war, gegen Embrach gesprochen.

Doch darauf kam es bald schon nicht mehr an. Hochdorf gewann zum Auftakt des Tags gegen Diepoldsau-Schmitter II mit 3:2, und Embrach unterlag den ewigen Rivalinnen aus Schlieren 1:3. Somit war die Entscheidung gefallen. Aus Sicht von Embrachs Mitte-Spielerin Nicole Kunz spiegelte sich die Leistung ihres Teams im gesamten Saisonverlauf in dieser vorentscheidenden Partie beispielhaft wider. «Heute haben wir zwar viel besser und kompakter gespielt als zuletzt», kommentierte Kunz. «Aber wir hatten auch wieder das Problem, dass wir unsere Leistung nicht konstant über einen ganzen Satz durchziehen.»

Spektakel ohne Happy End

Tatsächlich durchliefen die Embracherinnen gegen Schlieren Höhen und Tiefen. Schon im ersten Satz legten sie mit 5:1 vor, liessen die Gegnerinnen aufholen, auf 6:8 davonziehen, glichen wieder aus auf – und hatten am Ende doch mit 10:12 knapp das Nachsehen. Im zweiten Durchgang setzten sie sich nach ausgeglichenem Start ab und gewannen 11:7. Doch im dritten Satz brachte es das Heimteam fertig, einen 7:1- und 9:6-Vorsprung aus der Hand zu geben und 10:12 zu verlieren. Zum einen trug dazu die erhöhte Eigenfehlerquote bei. Zum andern hatten aber auch die Widersacherinnen aus dem Limmattal ihre Formation umgestellt und von da an mit enormem Einsatz um jeden einzelnen Punkt gekämpft.

In dieser Phase erinnerte die Partie punkto Einsatz- und Spielfreude gar an die glorreichen 2000er-Jahre, als beide Teams in mehreren Direktduellen den Titel um die Schweizer Meisterschaft praktisch unter sich ausgemacht hatten. «Die meisten anderen Gegner hätten den Satz nach einem 1:7-Rückstand wohl verloren gegeben», meinte Nicole Kunz hernach, «aber Schlieren gibt einfach nie auf. Das war schon immer so.» Die Embracherinnen ihrerseits konnten sich vom Dämpfer des so unglücklichen Satzverlusts nicht mehr erholen. Im vierten Durchgang hielten sie bis zum 5:5 noch mit, liessen dann aber abreissen und unterlagen am Ende klar 7:11. In der anschliessenden Partie gegen Neuendorf II steigerten sie sich indes wieder und kamen trotz einer kurzen Schwächephase im zweiten Satz zu einem am Ende ungefährdeten 3:0-Sieg.

Kein grosser Schock

«Uns war es wichtig, dass wir zum Abschluss noch ein gutes Spiel zeigen, um uns anständig aus der Liga zu verabschieden», erklärte Nicole Kunz. Die 39-fache Schweizer Nationalspielerin war zu den Glanzzeiten ihres Teams mit sieben Titelgewinnen in der sommerlichen Feldsaison und fünf Schweizer Meistertiteln in der Halle ebenso schon mit von der Partie wie beim Aufstieg im Jahr 1999. Der erstmalige Abstieg aus dem Schweizer Faustball-Oberhaus traf die Einzige seit damals im Team verbliebene Embracherin im Moment, als er feststand, nicht allzu hart. Vorerst zumindest. «Nach der letzten Runde war ich schon darauf gefasst, dass das heute passieren könnte. Richtig Mühe werde ich wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr haben, wenn wir uns für die Sommermeisterschaft anmelden – und ich das zum ersten Mal für die Nationalliga B machen muss», meinte sie. Doch sie gab sich zuversichtlich, dass es dazu kommen könnte, sprich: Embrachs Team beisammen bleibt. «Wir werden sicher zusammen weiter spielen, wir haben alle ja noch viel Spass an unserem Sport», kündigte sie an. «Ob das aber in der Nationalliga sein wird, oder ob wir mehr an Turnieren antreten, haben wir noch nicht besprochen.»

Für die Jüngste im Team wäre freilich zu hoffen, dass Embrach weiter in der Meisterschaft aktiv bleibt. Die erst 15-jährige Livia Hugener zeigte in beiden Partien dieser Heimrunde, neu auf die Position der zweiten Schlagfrau vorgerückt, ihr technisches Können, teilweise auch eine stupende Übersicht und Nervenstärke. So entlastete sie die ebenfalls stark aufspielende Hauptangreiferin Claudia Anderegg. Bleibt das Team mit den weiteren, routinierten Kräften zusammen und bestreitet die Meisterschaft, so könnte es im nächsten Jahr ebenfalls vom neuen Modus profitieren und via Auf-/Abstiegsrunde auf schnellstem Weg in die NLA zurückkehren. Zumal sich auch bei den alten Rivalinnen aus Schlieren ein Generationenwechsel abzeichnet.