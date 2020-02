Embrachs Faustballerinnen bleiben in der Halle erstklassig

In der NLA-Abstiegsrunde im thurgauischen Wilen traf Embrach zuerst auf Schlieren. Mit einem 3:2 sicherten sich die Embracherinnen bereits den Ligaerhalt. Den Sieg mussten sich die Unterländerinnen aber hart erkämpfen. Denn die beiden Rivalen duellierten sich in der packenden Partie über fünf Sätze fast wie einst, als sie während Jahren den Kampf um den Meistertitel praktisch unter sich ausgemacht hatten.

Embrach trat mit Nadine Graf und der jungen Livia Hugener im Angriff an – und legte furios los. Nach dem 5:0 nahm Schlieren ein Time-out, konnte den Satzverlust aber nicht mehr verhindern. Nach dem Seitenwechsel brachten sich die Embracherinnen mit Eigenfehlern im Angriff und Service aber selber in Not. So dominierte Schlieren den zweiten Satz nach Belieben. Im dritten Satz nahmen die Unterländerinnen das Spiel wieder in die Hand. Sie legten 5:0 vor, doch diesmal reagierte Schlieren und schloss auf. Nach dem 4:6 gelangen Schlieren vier Punkte in Serie zur 8:6-Führung. Doch beim Stand von 7:9 kehrte Embrach den Spiess um, gewann vier Punkte in Serie und somit auch den Satz. Der vierte Durchgang verlief ähnlich spannend. Doch da nun Schlieren das bessere Ende für sich behielt, musste der fünfte Satz entscheiden.

Eine Niederlage zum Schluss

Erneut starteten die Embracherinnen stark und gingen mit 5:0 in Führung. Danach fehlte Schlieren die Kraft, um eine weitere Aufholjagd zu lancieren. Embrach stand nun kompakt in der Abwehr, und Nadine Graf nutzte die guten Zuspiele ihrer Mitspielerinnen zu mühelosen Punkten. Somit ging der Entscheidungssatz gegen Schlieren mit 11:5 an Embrach, das sich im Gegensatz zur sommerlichen Feldmeisterschaft in der Halle den Verbleib in der obersten Spielklasse sicherte.

Das anschliessende Spiel um Platz 5 gegen den Aufsteiger Audacia Hochdorf geriet zur Formsache und ging nach teilweise knappen Sätzen 0:3 verloren.