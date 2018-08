Erfahrung wichtiger als das Resultat

Der Sieg in beiden Duellen der Thurgauer gegen Regensdorf ist verdient. Bei der Mehrheit der Weinfelder Kämpfer prangte auf dem Rücken derer Kimonos gross ihr Nachname und darunter ein grosses SUI. Das heisst, dass diese Athleten bei den Junioren oder den Aktiven schon einmal für ein Schweizer Nationalteam im Einsatz gestanden sind oder dass sie vom Schweizerischen Judoverband (SJV) bereits einmal für einen Europacupeinsatz gemeldet wurden. Bei keinem der über zehn Regensdorfer Kämpfer stand dagegen dessen Name hinten auf dem Kimono.Das war früher anders. Regensdorf war während einiger Jahre einer der acht stolzen Schweizer NLA-Klubs. Und der Regensdorfer Adrian Kress kämpfte auch schon für die Schweiz. Als Junior gewann der Däniker an den nationalen Meisterschaften die Goldmedaille in der 40-, 50-, 55- und 60-kg-Kategorie. Danach erhielt er vom Verband mehrmals Aufgebote. Nun lässt es der mittlerweile 24-jährige Kress sportlich etwas ruhiger angehen. Zweimal in der Woche trainiert der Informatikstudent an der ETH mit dem Judoteam Regensdorf, daneben geht er in den Kraftraum und er ist noch Trainer vom Nachwuchs der Judoschule Regensdorf.

Es geht blitzschnell

Seinen Kampf gegen Weinfelden hat Kress in der Kategorie bis 81 Kg gegen Thimon Solci verloren. «Ich hätte meine Angriffe qualitativ besser ausführen müssen. Und dann hat mich Solci gekontert», analysierte einer der wenigen Regensdorfer Routiniers seinen Auftritt. Im Judo gehts blitzschnell: Eine zehntel Sekunde Unaufmerksamkeit kann der Gegner zum entscheidenden Gegenschlag ausnutzen.

Gerne wäre Kress auch im zweiten Heimduell gegen Weinfelden auf der Matte gestanden. Koordinator und Trainer Thomas Hanhart aber hat in der Gewichtsklasse bis 81 kg Fabio Cia den Vorzug gegeben. Kress konnte diesen Entscheid akzeptieren. «Es ist gut, wenn unsere Jungen in einem so wichtigen Kampf Erfahrungen sammeln können», meinte er dazu.

Der Oberglatter Fabio Cia ist erst 18 Jahre alt. Mit 1,85 m ist er für einen Judoka relativ gross. «Im Stand habe ich mit meiner Körpergrösse Vorteile, aber beim Kampf auf der Matte Nachteile», erörtert der Fotograf, der soeben seine Lehre abgeschlossen hat. Cia fasziniert am Judo das Zusammenspiel zwischen Kraft, Technik und Ausdauer. Zudem kämpf er gerne. Dass dabei zugleich ein grosser Respekt vor dem Gegner vorhanden ist, gefällt ihm. Für das Duell gegen Weinfelden hat Fabio Cia extra 5 kg abgenommen, um in der bis-81 -kg-Kategorie antreten zu können. «Wenn man abnehmen will oder muss, trainiert man hauptsächlich Ausdauer statt Kraft», klärt er auf. Sein Teamkollege Adrian Kress ergänzt: «Wenn man mit Abnehmen in eine tiefere Gewichtsklasse geht, werden die Gegner allerdings nicht schwächer.»

Jüngstes NLB-Männerteam

In den fünf Gewichtsklassen bis 66 kg, bis 73 kg, bis 81 kg, bis 90 kg und plus 90 kg treten jeweils die zwei Widersacher gegeneinander an. Das Team, das den Sieger in einer Gewichtsklasse stellt, erhält zwei Punkte, das andere null.

Trotz der 4:6- und 2:8-Niederlage vorgestern Samstag gegen Weinfelden nahm auch Regensdorfs Trainer Thomas Hanhart das Verdikt einigermassen mit Fassung. «Natürlich verliert man nicht gerne. Aber wir sind mit einem Durchschnittsalter von rund 18 Jahren das jüngste NLB-Männerteam. Das heisst, das wir Lehrgeld bezahlen müssen», hält er fest.

Der 50-jährige Coach weiss, wovon er spricht. Der Hüttiker hat selber den schwarzen Gurt, ist in der Kategorie bis 71 kg (heute 73 kg) mehrmals Schweizer Meister geworden, war Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft und hat an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen.

Noch sind drei Runden, das sind sechs Kämpfe, in der NLB in dieser Saison auszutragen. Regensdorf als Ranglistenvorletzter wird in der nächsten Runde am 15. September zweimal beim Tabellenletzten Ticino antreten. Wer Ende Saison den letzten Platz belegt, wird in die 1. Liga absteigen müssen.

«Aktiv kämpfen»

Dieser Gedanke bereitet Hanhart keine schlaflosen Nächte. «Natürlich wollen wir den Ligaerhalt schaffen. Wichtig ist aber auch, dass wir sehr gut trainieren und dass die Regensdorfer mit aktivem Kampf wertvolle Erfahrungen sammeln.» (Zürcher Unterländer)