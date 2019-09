Erstligisten freuen sich über die Verstärkungen von den Jets und noch mehr Derbys

Mit einem 8:4 hatten die Glattal Falcons, 2018 entstanden aus den Unihockeyclubs Jump Dübendorf und Elch Wangen-Brüttisellen, im April dieses Jahres den Aufstieg gegen Aarau besiegelt. Jetzt, fünf Monate später, darf die erste Mannschaft in der 1. Liga mittun. Und der Aufsteiger konnte mit Fabian Zolliker und Yannick Jaunin gleich zwei Spieler von NLA-Absteiger Kloten-Dietlikon Jets verpflichten. «Fabian kenne ich seit meiner Kindheit», sagt Falcons-Coach Marcel Stiefenhofer. «Und Yannick habe ich einfach gefragt, ob er bei uns spielen möchte.» Jaunin, der einstige Captain und langjährige Integrationsfigur der Jets sagte zu.

Stiefenhofer hofft, dass die beiden NLA-Routiniers das Team stabilisieren. Trotz des Transferscoups geht der Trainer aber davon aus, dass andere Teams in der Gruppe 2 vorne mitmischen werden. «Bülach, Pfannenstiel und die Flames werden sich absetzen», schätzt er.

Aufstieg bleibt auf Agenda

Ligakonkurrent Bülach konnte ebenfalls zwei Jets-Spieler verpflichten: Torhüter Nino Luise und Marco Hottinger. Luise sei ein guter Goalie, sagt Trainer Raphael Röthlin. «Und Hottinger passt super ins Team, er hat viel Erfahrung und eine tolle Technik.» Vielleicht genügt das, damit die Bülacher ihr lang anvisiertes Ziel, den Aufstieg, endlich erreichen können. «Doch es wird schwieriger», meint Röthlin. Die meisten Teams hätten aufgerüstet. «Pfannenstiel wird stark sein, ebenso Limmattal, Jona und auch UBN.»

Tatsächlich hat sich auch Unihockey Bassersdorf Nürensdorf verstärkt. Neben David Rhyner, der zuvor bei den – man ahnt es – Jets gespielt hat, ist auch Benjamin Borth zu den Unterländern gestossen. Als Königstransfer bezeichnet Sportchef Andreas Schneider die Verpflichtung von Borth, der schon für die deutsche Nationalmannschaft gespielt und in der Nationalliga A über 140 Partien bestritten hat. Zuletzt war er in Rychenberg aktiv, hat sich aber auf diese Saison hin vom Leistungssport zurückgezogen. «So ein Spieler kann das Team besser machen», sagt Schneider. Das ist aus Sicht des Sportchefs auch nötig, den vom Aufsteigerbonus, den man letzte Saison noch gehabt hätte, könne man in der neuen Spielzeit nicht mehr profitieren. «Es wird schwierig, die vergangene Saison zu bestätigen», sagt Schneider. Damals war die Mannschaft bis ins Playoff-Halbfinale vorgerückt.

UBN will unter die Top-6

Fest steht, dass UBN sich möglichst schnell für die Playoffs qualifizieren möchte. «Wir wollen uns einen Platz im Mittelfeld sichern», so Schneider. «Ein Rang unter den Top-6 wäre das Ziel.» Der Hunger im Team sei sehr gross, sagt der Sportchef, der glaubt, dass die Flames ganz vorne mitspielen werden. Er freut sich jedoch mehr auf die Spiele gegen Bülach Floorball und die Falcons. «Da werden wir volle Hallen haben», sagt er.