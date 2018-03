Es geht um die Wurst

Über 400 Zuschauerinnen und Zuschauer lockte Erstligist Bülach Floorball am vergangenen Samstag zum dritten und entscheidenden Playoff-Halbfinalspiel in die Sporthalle Hirslen, das ist Rekord. Und zumindest für die Fans der Gastgeber hatte sich das Kommen gelohnt. Ihr Team bodigte Frauenfeld mit 4:0. 24 Stunden später wurde in Urdorf dann bereits das erste Final-Duell gegen Limmattal angepfiffen. Das Heimteam gewann die Partie in der Verlängerung 6:5, und die aufstiegswilligen Bülacher stehen nun am Samstag in der höchstwahrscheinlich proppenvollen Hirslen unter Zugzwang. Um in der Best-of-3-Serie eine dritte Partie, die dann am Sonntag erneut in Urdorf über die Bühne ginge, zu erzwingen, müssen sie Limmattal besiegen. Das aber ist ihnen in dieser Saison noch nie gelungen.

Beste Voraussetzungen für ein Weiterkommen haben die Unterländer Männer-Zweitligisten, die im Gegensatz zu Bülach Floorball mit einem Heimsieg im ersten Playoff-Duell (best of 3) vorgelegt haben. Während sich Bas­sersdorf-Nürensdorf (UBN) gegen Jump Dübendorf mit einem 8:4 souverän durchsetzte, liess das knappe Endresultat von 7:6 Elch Wangen-Brüttisellen lange zittern. Nun können sich die Qualifikationensieger der Gruppe 3 (Elch) und 4 (UBN) bereits am Samstag mit einem Auswärtserfolg einen Platz in den Auf-/Abstiegs-Playoffs gegen einen Erstligisten sichern. Wer verliert, bekommt am Sonntag vor heimischem Publikum die letzte Chance, die Playoff-Zeit zu verlängern.

Saisonende erwünscht

Auf ein Saisonende hoffen indes die Kloten-Bülach Jets. Für die Flughafenstädter ist die Situation eine komplett andere, spielen sie doch in der NLA gerade um den Ligaerhalt. Die Playout-Serie (best of 7) gegen Waldkirch-St. Gallen war mit zwei Siegen eigentlich optimal angelaufen. Doch dann kam Sand ins Getriebe der Jets, und das gleich haufenweise. Waldkirch gewann die drei folgenden Spiele, zuletzt gar mit 6:1, und braucht jetzt nur noch einen Sieg, um sich in die Ferien zu verabschieden. Die Klotener stehen daher heute Samstag in der Ruebisbachhalle mit dem Rücken zur Wand. Nur mit einem Sieg können sie die drohende Liga-Qualifikation gegen ein NLB-Team vorerst abwenden und zumindest die entscheidende siebte Partie am Sonntag in St. Gallen erzwingen.

Dietlikons komfortable Lage

Das einzige Unterländer Team, das ein siegloses Wochenende verschmerzen könnte, ist Dietlikon. Die NLA-Titelverteidigerinnen liegen im Playoff-Viertelfinalduell (best of 5) gegen Aergera Giffers erwartungsgemäss mit 2:0 vorn. Ein Sieg am Samstagabend in der Hüenerweid, und die Glattalerinnen sind durch. Damit würden sie sich eine weitere zweistündige Carfahrt tags darauf in den Kanton Freiburg ersparen. Ein dritter Sieg würde ihnen jedoch auch dann noch rund zwei Wochen Pause bescheren, um sich für den erst an Ostern beginnenden Halbfinal zu rüsten. Voraussichtlich dürften die Glattalerinnen dort auf die Wizards Bern Burgdorf treffen. Ein Duell, dass die Playoffs mit zusätzlichem Zündstoff befeuern würde: Radomir Malecek, der aktuelle Chefoach der Bernerinnen, hat sich für die kommende Saison nämlich bereits einem neuen Verein verpflichtet: dem UHC Dietlikon.

Im Vorfeld des Playoff-Wochenendes gab der Glattaler Verein gestern einen weiteren Erfolg punkto Kaderplanung für die kommende Saison bekannt. Isabelle Gerig hat sich entschieden, dem Team ein weiteres Jahr treu zu bleiben. Die erst 19-jährige Stürmerin hat bereits drei NLASaisons hinter sich. In ihren 73 Partien auf höchster nationaler Stufe kam sie auf 118 Skorerpunkte (60 Tore, 58 Assists) und avancierte dank ihrer Erfolge im Klub zur 19-fachen Schweizer Nationalspielerin.

(Zürcher Unterländer)