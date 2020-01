Galli zeigt eine gute Frühform

Der Schwingklub Zürcher Unterland war zum Saisonauftakt in der Zürcher Saalsporthalle mit drei Teilnehmern am Start. Mit einem Durchschnittsalter von unter 19 Jahren bildete das Trio mit Cédric Galli, Raphael Kiener und Marc Sieber eines der jüngsten Teams. Im Gegensatz zum Vorjahr, als Kiener mit Rang 12 überzeugt hatte, erkämpfte sich diesmal Cédric Galli exakt diese Platzierung. Der 18-jährige Schleiniker zeigte mit drei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen einen animierten Wettkampf. In der Endabrechnung fehlten ihm nur 0, 75 Punkte zur Auszeichnung.

Dabei habe er in den vergangenen beiden Monaten hauptsächlich an der Kondition gearbeitet, berichtete Galli. Im Hinblick auf die kommende Freiluftsaison äusserte er sich zu­versichtlich: «Die Form stimmt, und mit der gezeigten Leistung bin ich zufrieden.» Tatsächlich: Bei der Analyse von Gallis Gegnern zeigte sich, dass er einzig wegen fehlender Maximalnoten die Auszeichnung verpasste. Dies dürfte sich mit dem intensivierten Schwingtraining in den kommenden Monaten ändern. Nicht optimal verlief der Wettkampf für Kiener und Sieber. Der Schöfflisdorfer fiel mit zwei Nieder­lagen und einem Gestellten am Nachmittag weit zurück. Und Sieber verpasste den Ausstich trotz einem Sieg um einen Viertelpunkt.

Giger eine Klasse für sich

Mit Samuel Giger setzte sich vor 1700 Zuschauern der grosse Favorit klar durch. Unwiderstehlich startete er mit einer Maximal­note gegen den Neueidgenossen Michael Gwerder in den Wettkampf. Eine eigentliche Machtdemonstration war, wie er die weiteren Gegner jeweils nach kurzer Dauer abfertigte. Im Schlussgang gab sich der Thurgauer auch gegen Marco Reichmuth keine Blösse. Giger griff mit Innerem Haken an und vervollständigte am Boden nach 1:57 Minuten zum gültigen Resultat